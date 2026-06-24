Uno de los últimos entrenadores que ha tenido Colo Colo, aprueba el posible regreso del Niño Joya para este mercado de fichajes de invierno.

En Colo Colo están analizando los posibles refuerzos para este mercado de invierno, donde la idea es potenciar el equipo que dirige Fernando Ortiz, que termonó como líder exclusivo de la primera rueda en la Liga de Primera 2026.

Una de las cartas que suenan en el Estadio Monumental es la del extremo Jordhy Thompson, quien es formado en casa y se encuentra en el FC Orenburg de Rusia, club al que fue vendido en 2024.

Ante esta posibilidad, un ex entrenador del Cacique se mostró expectante en conversación con BOLAVIP, pues lo dirigió en el cuadro popular. Se trata de Gualberto Jara, quien era el jefe de las divisiones inferiores cuando conoció al antofagastino.

“Era uno de mis regalones en las cadetes, por sus convicciones, un chico trabajador. Pero luego cambió totalmente. Creo que ahora se casó con su polola, entonces capaz que eso le haya, un poco, sentado en la cabeza”, comenzó recordando.

En la misma línea, le dio la venia a este eventual regreso a Niño Joya: “Sí, puede ser, porque ya conoce lo que es Colo Colo, ya lo vivió tanto en los cadetes como en el primer equipo, tenía un buen momento, vivió momentos complicados y ya sabe. Puede ser que esta vez ya maduro pueda ser un aporte importante”.

Gualberto Jara fue técnico interino de Colo Colo en 2020. (Foto: Javier Salvo /Photosport)

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El gran deseo de Gualberto Jara para Colo Colo

Así también, el técnico paraguayo que dirió a los albos por última vez en 2020, propuso el nombre de Luciano Cabral para reforzar la zona de creación.

“Dentro de todo podría ser Cabral, por ejemplo. Está en el fútbol argentino, un buen equipo. Sería ese un buen nombre en una posición que estamos necesitando, que teóricamente estaría libre ese cupo”, indicó.

“El que maneja al equipo, que pueda dar el pase fino en ataque, repartir juego en ataque, todo ese tipo de toque nos falta indudablemente, que en algún momento lo pudo suplir con (Claudio) Aquino”, agregó Jara respecto a su función.

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En síntesis