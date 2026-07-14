Colo Colo lo vuelve a enviar a préstamo: el nuevo club de Manley Clerveaux

El extremo de 20 años vuelve a salir cedido por el Cacique luego de perder protagonismo en Deportes Puerto Montt. Ahora buscará recuperar continuidad en la Segunda División.

En medio del mercado de fichajes, Colo Colo y el director técnico Fernando Ortiz continúan tomando decisiones con sus jóvenes talentos de cara a la segunda parte de la temporada 2026.

Mientras el primer equipo trabaja en sus objetivos deportivos, desde el Monumental también buscan que sus futbolistas en proyección puedan sumar minutos y experiencia en otros clubes.

Uno de los jugadores que nuevamente tendrá que buscar protagonismo fuera de Macul es Manley Clerveaux, extremo nacido en Haití de 20 años, quien ya tiene definido su próximo desafío en el fútbol chileno.

Manley Clerveaux jugará en la Segunda División Profesional

El atacante había iniciado el año con una cesión a Deportes Puerto Montt, donde rápidamente comenzó a llamar la atención gracias a sus buenas actuaciones. Incluso, logró marcar goles y convertirse en una de las cartas ofensivas del elenco sureño durante sus primeros encuentros.

Sin embargo, con el paso de las fechas, “Neyman” fue perdiendo protagonismo dentro del equipo y dejó de ser una pieza habitual en la planificación del cuadro puertomontino. La llegada del nuevo cuerpo técnico terminó modificando el escenario para el delantero, ya que el entrenador solicitó su salida al no considerarlo dentro de sus planes.

Ante esta situación, el Cacique decidió buscarle una nueva alternativa y apareció Provincial Osorno como su próximo destino. El elenco sureño confirmó la llegada del jugador como su primer refuerzo para afrontar la liguilla de Ascenso de la Segunda División.

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“Bienvenido a Osorno. Clerveaux se suma como nuestro primer refuerzo para enfrentar con todo la liguilla de Ascenso de la Segunda División. El extremo derecho de 20 años viene de jugar el primer semestre en Deportes Puerto Montt y llega a Los Toros a préstamo desde su club, Colo-Colo”, informó la institución.

Ahora, el formado en el conjunto Popular tendrá una nueva oportunidad para recuperar continuidad, sumar minutos y volver a demostrar las condiciones que lo llevaron a ser considerado como una de las jóvenes promesas albas.