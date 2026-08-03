VIDEO | Tobías Reinhart llega a Chile para ser el segundo refuerzo de la U y avisa: “Muchas ganas de…”

El volante argentino Tobías Reinhart llegó a suelo nacional para ser el segundo refuerzo de la U.

Universidad de Chile consiguió un valioso triunfo por una nueva fecha dentro de la Liga de Primera, en el que los ‘Azules’ vencieron por 2-0 a Huachipato y alcanzaron el segundo puesto de la tabla de posiciones en el torneo.

Dentro del mundo azul está la alegría desde lo deportivo y en estas últimas horas se agregó una nueva noticia para su entrenador Fernando Gago, quien recibe un nuevo refuerzo en la U.

En las últimas horas, el volante argentino Tobías Reinhart aterrizó a suelo nacional y dejó sus primeras palabras como posible nuevo refuerzo de la Universidad de Chile, en la que espera que no haya problemas para concretar su arribo.

“Contento, ahora a hacer los estudios y demás para ver si se puede cerrar todo, tranquilo”, remarca.

Reinhart sería el segundo fichaje de la U | Foto: Instagram

Concluyendo, Reinhart no escondió su felicidad de lo que es este importante paso en su carrera, en la que está más que expectante para poder cerrar todo para ser el segundo refuerzo de la U.

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“Estoy contento, muchas ganas de afrontar este desafío, ahora veremos como se da todo para ver si podemos avanzar”, cerró.

En Síntesis

Universidad de Chile venció 2-0 a Huachipato y subió al segundo puesto del torneo.

venció 2-0 a Huachipato y subió al segundo puesto del torneo. El entrenador Fernando Gago sumará como posible nuevo refuerzo al argentino Tobías Reinhart.

sumará como posible nuevo refuerzo al argentino Tobías Reinhart. El volante Tobías Reinhart llegó a Chile para realizarse los exámenes médicos de rigor.