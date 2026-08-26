Sale a la luz la arenga de Fernando Ortiz en el Superclásico: “Hagan callar a esa gente, siléncienlos”

Tres días han pasado y el Superclásico sigue generando repercusiones. En las últimas horas salió a la luz la emotiva arenga que protagonizó Fernando Ortiz en el camarín de Colo Colo, minutos antes de enfrentar a Universidad de Chile en el Estadio Nacional, donde terminaron imponiéndose por 2-1 y dieron un paso importante hacia el título.

A través de sus redes sociales, el Popular dio a conocer las palabras que el técnico argentino entregó a sus jugadores antes del pitazo inicial. En su discurso, Ortiz apeló a la pasión, el compañerismo, la humildad y el sacrificio, tocando la fibra del camarín albo.

La arenga de Fernando Ortiz en el Superclásico

“Es inevitable no encenderse, es inevitable esa sensación que genera un clásico, es inevitable la situación que te lleva a pensar, imaginar, visualizar de lo que puede ser un clásico. Acá está, acá está, acá está. No se nos puede escapar, acá está, acá está la posibilidad de nosotros de seguir trabajando como equipo, acá está la posibilidad donde cada pelota tiene que ser así, acá está donde está la posibilidad de tener un lugar con pasión, corazón y entrega”, comenzó señalando el ‘Tano’.

Luego, Ortiz elevó todavía más el tono de su discurso. “Compañerismo, humildad, sacrificio ante todas las cosas. Hoy es el día, hoy es el día, mañana no va a existir, hoy es el día. Hoy es el día para que nosotros demos el paso tan importante, que lo tenemos que dar y seguir construyendo un gran equipo de lo que son y para nosotros, para nosotros, exclusivamente para nosotros, seguir creciendo”, expresó.

El técnico albo cerró su arenga con un potente mensaje a sus dirigidos: “Es exclusivamente vivirlo de esa manera del minuto 0 al 95 hagan callar a esa gente, hagan callar a esa gente con fútbol, con garra, con huevos y unas ganas de jugar un clásico porque todo el mundo lo ve y quiere jugar ¿Está claro? Silencien el estadio, es lo más lindo que hay en el fútbol, un clásico, siléncienlos, mándenlos abajo. Humildad, sacrificio, compañerismo y sobre todas las cosas jueguen al fútbol, ¿está claro?”.

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Tras el triunfo en Ñuñoa, Colo Colo amplió a 13 puntos su ventaja sobre los azules y quedó muy bien encaminado hacia la estrella 35 de su historia, cuando todavía restan diez fechas para el final.