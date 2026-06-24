“Salida inminente”: Colo Colo mira con mucha atención este movimiento en el Mercado de Fichajes

El Cacique mira con mucha atención un movimiento que se podría dar en un club de la Liga de Primera en este Mercado de Fichajes.

La Liga de Primera 2026 se detuvo hasta finales de julio, pero el fútbol chileno no ha parado y en estos momentos se desarrolla la Copa Chile donde los equipos de Primera División y Primera B luchan para clasificar a la siguiente ronda.

El día de ayer, Everton de Viña del Mar no se pudo hacer fuerte de local y cayó ante Universidad Católica por 1-3, compromiso en donde nuevamente Ignacio González no fue citado en el conjunto viñamarino.

¿Se acerca a Macul? | Foto: Photosport

Diego Peralta, periodista y conocedor de la interna del cuadro ruletero, informó en sus Redes Sociales que es cosa de tiempo para que el formado en el Estadio Monumental abandone Viña: “Nuevamente, Ignacio González fuera de la citación. Su Salida es INMINENTE. Ya hay conversaciones abiertas con equipos del futbol chileno. En desarrollo”, dijo.

Cabe recordar que Fernando Ortiz ya avisó que están en búsqueda de un arquero y González cae en las pretensiones albas: chileno, con experiencia y conocedor del Cacique y la exigencia que significa vestir su camiseta.

¿Se acercará Ignacio González al Estadio Monumental? En los próximos días habrá novedades respecto a un posible cambio de aire para el arquero, donde lo único seguro es que su estadía por Everton de Viña del Mar ya habría llegado a su fin.

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En síntesis

Everton cayó 1-3 ante Universidad Católica en la Copa Chile.

La salida de Ignacio González de Everton de Viña del Mar es inminente.

El técnico Fernando Ortiz busca un arquero con experiencia para el Estadio Monumental.