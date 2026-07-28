Santiago Mele deja atrás su casi llegada a Colo Colo y explica por qué eligió Independiente: “Era…”

El arquero uruguayo estuvo muy cerca de convertirse en refuerzo del Cacique, pero finalmente arribó a Independiente, donde ya entregó sus primeras palabras como nuevo jugador.

El mercado de fichajes de Colo Colo tuvo varios movimientos durante las últimas semanas y uno de los nombres que estuvo sobre la mesa fue el de Santiago Mele, arquero uruguayo que incluso estuvo muy cerca de convertirse en nuevo refuerzo del Cacique.

El portero, quien estuvo en el Mundial 2026 defendiendo la camiseta de la Selección de Uruguay, tenía todo encaminado para arribar a Macul a préstamo desde Monterrey de México por una temporada, con una opción de compra incluida. Sin embargo, las negociaciones no llegaron a buen puerto y el guardameta finalmente tomó otro rumbo.

¿El destino del nacido en Montevideo? El fútbol argentino. Mele defenderá la camiseta deIndependiente, club que apostó por su llegada como una de las incorporaciones importantes para la temporada.

Santiago Mele dejó a Colo Colo con los crespos hechos | FOTO Azael Rodriguez/Getty Images)

Santiago Mele rompe el silencio

Tras realizarse la revisión médica, el arquero habló por primera vez como nuevo jugador del Rojo y destacó la importancia del llamado de Gustavo Quinteros, entrenador que fue clave para convencerlo de sumarse al proyecto del conjunto de Avellaneda.

“Muy contento de haber llegado a este club. Recién tenemos la revisión médica y con mucha ilusión”, expresó Mele en conversación con ESPN Argentina.

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Además, el charrúa valoró el interés del técnico argentino-boliviano: “Hablé con Gustavo y él me manifestó el interés de contar conmigo. Para mí que tanto que un club tan grande y un técnico de la trayectoria de Gustavo te quiera en el equipo es algo que valoro muchísimo”.

Finalmente, Mele dejó en claro su entusiasmo por este nuevo desafío y aseguró que tenía muchas ganas de llegar a Independiente. “Estoy contento que se haya dado la posibilidad de venir para acá porque era mi deseo”, cerró el arquero de 28 años.

🇺🇾 MELE PASÓ LA REVISIÓN



El arquero refuerzo de Independiente, ya está listo para sumarse al plantel de Quinteros.



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En resumen…