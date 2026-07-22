El argentino de 26 años viene de una buena temporada en Atlético Tucumán bajo las órdenes de Julio César Falcioni.

El mercado de fichajes golpeó fuerte a Colo Colo. Cuando todo estaba encaminado para cerrar a Santiago Mele, el portero cambió las condiciones a última hora y terminó fichando por Independiente, dejando al Cacique sin su principal objetivo.

La situación obligó a la dirigencia de Blanco y Negro a reaccionar rápidamente en el mercado, ya que el técnico Fernando Ortiz considera clave reforzar el arco para la segunda rueda. Con ese escenario, comenzaron a aparecer nuevos nombres en carpeta.

Luis Ingolotti, el nuevo nombre que toma fuerza para el arco de Colo Colo

Tras esta teleserie con Mele, ahora el arquero de Atlético Tucumán, Luis Ingolotti, es uno de los nombres que fue acercado a Colo Colo. Incluso, ya existieron conversaciones iniciales entre la dirigencia alba y el entorno del jugador según revela AS Chile.

Luis Ingolotti asoma como la nueva carta para el arco de Colo Colo (Photo by Joaquín Camiletti/Getty Images)

El portero, que ha sido una pieza importante en su club bajo las órdenes de Julio César Falcioni, aparece como una alternativa real tras la caída del fichaje de Mele. Además, su situación contractual lo convierte en una opción viable dentro del mercado.

Las condiciones para la llegada de Ingolotti

De acuerdo a lo revelado por AS, Luis Ingolotti es dueño de su pase y tiene contrato vigente hasta diciembre, momento en el que Atlético Tucumán podrá adquirir el 50% de su carta.

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Por lo mismo, si Colo Colo decide avanzar ahora, deberá pagar una compensación económica por los meses restantes de vínculo, la cual en Argentina califican como “accesible”.

Otro factor relevante es que el futbolista ve con buenos ojos llegar al Monumental, considerando que lo percibe como un salto importante en su carrera, comparable a jugar en clubes como Boca Juniors o River Plate según dice el citado medio.

Eso sí, en Atlético Tucumán no quieren dejarlo partir fácilmente, ya que es una pieza clave del equipo. Sin embargo, no cerrarían la puerta ante una oferta convincente, lo que mantiene abierta la opción para el Cacique.

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Por ahora, Colo Colo evalúa sus cartas, pero el nombre de Ingolotti ya está sobre la mesa como una de las principales alternativas para resolver el problema en el arco tras la fallida negociación con Mele.