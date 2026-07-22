El meta de Atlético Tucumán se metió por los palos y se transformó en la nueva prioridad para reforzar el arco.

Luego del inesperado portazo de Santiago Mele, quien cambió las condiciones a última hora y terminó fichando por Independiente, Colo Colo se vio obligado a rearmar su planificación en el mercado.

El técnico Fernando Ortiz mantiene como prioridad reforzar el arco, y uno de los nombres que ha tomado fuerza en las últimas horas es el del argentino Luis Ingolotti.

El guardameta de Atlético Tucumán ya había sido acercado hace algunas semanas a la dirigencia alba, y hoy aparece como una alternativa concreta para ocupar el puesto que dejó vacante la fallida negociación con el uruguayo.

¿Cómo le ha ido a Ingolotti durante esta temporada?

En la presente temporada, Ingolotti ha disputado 17 partidos, en los que ha recibido 20 goles y ha logrado 6 vallas invictas, números que reflejan su regularidad bajo los tres palos.

Su rendimiento lo ha consolidado como una pieza importante en el Decano, donde ha respondido con seguridad y continuidad, aspectos que Colo Colo valora considerando la exigencia de la segunda rueda. Su capacidad para sostener el arco y aportar solidez defensiva lo posiciona como una opción confiable dentro del mercado.

Luis Ingolotti es la nueva carta para el arco de Colo Colo.

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Más allá de las estadísticas, el nombre de Ingolotti ha ido ganando terreno en Macul por su presente y por las condiciones de mercado. Además, el propio jugador ve con buenos ojos dar el salto al fútbol chileno, entendiendo que Colo Colo representa una vitrina importante en Sudamérica.

Las condiciones para su llegada según AS

De acuerdo a lo informado por AS Chile, Ingolotti es dueño de su pase y tiene contrato vigente hasta diciembre, lo que abre una ventana para negociar su salida anticipada. En caso de que Colo Colo avance, deberá pagar una compensación económica por los meses restantes de vínculo, cifra que en Argentina califican como “accesible”.

Eso sí, en Atlético Tucumán no quieren desprenderse fácilmente de su arquero titular, aunque no pondrían mayores trabas si llega una oferta convincente.

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Por ahora, el Cacique sigue analizando alternativas, pero Ingolotti aparece como una carta seria para resolver el problema en el arco tras la caída del fichaje de Mele.