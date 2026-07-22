La escueta explicación de Jaime Pizarro tras la caída del fichaje de Santiago Mele en Colo Colo

El dirigente de Colo Colo fue consultado por una de las negociaciones que más dio que hablar en las últimas horas y dio su postura.

Colo Colo continúa moviéndose en este mercado de fichajes con el objetivo de reforzar el plantel de Fernando Ortiz para la segunda parte de la temporada, donde el Cacique intentará levantar la estrella 35 de su historia.

Uno de los puestos donde el técnico argentino y la dirigencia de Blanco y Negro centraron sus esfuerzos fue el arco, considerando la necesidad de incorporar un arquero que compita por un lugar con Gabriel Maureira y que también sea una alternativa mientras Fernando de Paul continúa recuperándose de su lesión.

Durante las últimas semanas, el nombre de Santiago Mele apareció con fuerza como la principal opción del cuadro albo. Incluso, el arquero uruguayo habría alcanzado un acuerdo de palabra, pero la operación no llegó a buen puerto y finalmente fichó por Independiente de Avellaneda.

Santiago Mele dejó con los crespos hechos a Colo Colo | FOTO: Sergio Mejia/Getty Images

Jaime Pizarro habla por primera vez de Santiago Mele

En la conferencia de presentación de Estefanía Banini, el gerente ejecutivo de fútbol, Jaime Pizarro, fue consultado por la frustrada negociación con el guardameta que integró la selección uruguaya en el Mundial 2026.

“Hay un jugador con el cual hemos tenido unas conversaciones, obviamente hay procesos de definición que derivan favorable o desfavorable, como forma parte de este momento”, argumentó el Kaiser.

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Además, el dirigente albo enfatizó que “nosotros seguimos adelante de acuerdo a lo que está en este trabajo colectivo, así que esperamos definirlo prontamente”.

Con estas declaraciones, Pizarro dejó entrever que en el conjunto Popular ya trabajan en las alternativas para reforzar el plantel de Ortiz.

En resumen…

Jaime Pizarro se refirió por primera vez a la frustrada llegada de Santiago Mele a Colo Colo.

El gerente deportivo confirmó que existieron conversaciones con el arquero uruguayo, aunque reconoció que este tipo de negociaciones pueden terminar favorable o desfavorablemente, mientras el Cacique sigue buscando reforzar su plantel.