Marcelo Ramírez no se guarda nada y le lanza un verdadero misil a Santiago Mele: “Ojalá que…”

El ex portero de Colo Colo se refirió a la frustrada llegada de Santiago Mele al Cacique, donde terminó por preferir a Independiente.

Santiago Mele tenía todo absolutamente acordado para transformarse en nuevo arquero de Colo Colo para el segundo semestre, pero la negociación se cayó a último minuto y el portero uruguayo no llegará al Estadio Monumental.

Según diversas versiones, Independiente de Avellaneda metió la cola a último momento y, pese a que el jugador tenía un pre acuerdo con Aníbal Mosa, no le importó absolutamente nada y terminó yendo al otro lado de la Cordillera de los Andes.

Mele dejó con la mano estirada a Colo Colo. | Foto: Getty Images

Uno que no quedó ajeno a lo hecho por el charrúa fue Marcelo Ramírez, histórico ex portero de Colo Colo quien en Todos Somos Técnicos de TNT Sports se pronunció: “Si fue así y llegaron a un acuerdo de palabra, lo que está haciendo este muchacho está muy mal. Ojalá que no llegue”, dijo.

Sobre la opción de que el representante llegó con una mejor oferta, Ramírez le hace una tapa a esta hipótesis: “El representante no va a hablar por mí, si yo di mi palabra que estábamos de acuerdo… si el repre llega con otra opción yo no la tomo”, complementó.

Más allá de la polémica, lo único cierto es que Santiago Mele no llegará al Cacique en este Mercado de Fichajes y Fernando Ortiz deberá tomar la decisión de si ir por un nuevo arquero o quedarse con Gabriel Maureira, Eduardo Villanueva y el lesionado Fernando de Paul.

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En síntesis

Santiago Mele descartó firmar en Colo Colo tras recibir una oferta de Independiente.

Marcelo Ramírez criticó duramente la postura del golero charrúa por romper el acuerdo.

Fernando Ortiz definirá si ficha otro arquero o mantiene a los actuales metas albolinos.