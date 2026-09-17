El gerente de operaciones de Blanco y Negro dio a conocer novedades respecto a la condición de la cancha del Estadio Monumental.

En Colo Colo no volverán a jugar en el Estadio Monumental por más de un mes, debido al concierto de Romeo Santos y Prince Royce del próximo fin de semana, sumado a que los próximos partidos del Cacique por la Liga de Primera 2026 serán en calidad de visita.

Si bien el cuadro popular vuelve al ruedo tras Fiestas Patrias en la Copa Chile, la llave de octavos de final contra Audax Italiano se disputará en su totalidad en el Estadio Nacional, para darle descanso al campo de juego de La Ruca.

Respecto a aquello, habló con Radio Cooperativa el gerente de operaciones de Blanco y Negro, Gustavo Poblete, quien explicó los cuidados y los trabajos a la cancha por el concierto del domingo.

“La carpeta que ponen arriba del pasto tiene algunas exigencias y esas exigencias son de carácter internacional. Hoy ellos están ocupando una carpeta que protege el pasto y se llama Terraplas. En definitiva ,es una carpeta que hoy día permite que exista cierto grado de fotosíntesis y que adicionalmente pueda respirar de la mejor forma posible”, señaló.

“En esta ocasión no quisimos retirar pasto, principalmente porque estamos en una época que pueda germinar de forma más rápida, por lo cual nosotros tenemos un invernadero fuera de Santiago y estábamos cosechando para ponerlo en algo que se llama big roll en los lugares que pudiese quedar dañado. Estamos hablando de cerca de 2 mil metros cuadrados de pasto, que nos va a permitir después reparar lugares que podrían, eventualmente, quedar dañado”, agregó respecto al plan de contingencia.

También se refirió a los trabajos en el drenaje del terreno de juego: “Hoy día replantamos los drenajes, tenemos mejores drenajes, así que no deberíamos tener problemas para reponer la cancha de la mejor forma posible para el primero de noviembre”.

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La cancha del Estadio Monumental está siendo protegida por una cubierta de Terraplas. (Foto: Jonnathan Oyarzún/Photosport)

La cancha del nuevo Estadio Monumental

En la instancia, Poblete también adelantó los planes a futuro de Colo Colo con miras a la remodelación del Estadio Monumental, donde apostarán por un cambio de superficie de la cancha, pasando del césped 100% natural al híbrido, como los principales estadios del mundo. Con esto, se descarta el pasto sintético como el Claro Arena.

“El proyecto de remodelación del Estadio Monumental considera eso, cancha híbrida, no sé si tanto una carpeta sintética, la verdad que uno que está un poquito más cerca del fútbol, pensaría que esa es una decisión un poquito más distante respecto justamente al fútbol profesional. Una carpeta de carácter más modular o espacios más modulares que nos vaya permitiendo poner el escenario no sobre la carpeta, sino sobre las graderías”, completó el gerente de ByN.

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Los dirigidos por Fernando Ortiz volverán a ser local en Macul para la fecha 26 del torneo, cuando reciban a Universidad de Concepción el fin de semana del 31 de octubre y 1 de noviembre.

Terminada la temporada, el Monumental está reservado para otros dos conciertos: Maná (5 de diciembre) y Kidd Voodoo (7 de diciembre).