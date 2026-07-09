El presidente de Blanco y Negro se refirió al punto en que se encuentra el posible regreso del extremo a Colo Colo.

Este jueves dio una breve actualización del mercado de fichajes de Colo Colo el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, quien se refirtió a un caso particular que genera inquietud en el pueblo albo.

Se trata del puntero Jordhy Thompson, futbolista formado en casa que fue vendido al FC Orenburg en 2024 y que ahora es una de las opciones para reforzar el equipo que dirige Fernando Ortiz.

Si bien se creía que todo iba viento en popa con su regreso al Estadio Monumental, la gran traba que es el Niño Joya tiene contrato vigente en Rusia hasta el 2027, un inconveniente que tendría todo frenado.

“En un momento nos acercaron el nombre de Jordhy y nosotros obviamente al ser un jugador que está con un contrato vigente con otro club, nosotros dijimos que lo primero que necesitábamos era que nos dijeron si hay una aceptación de parte del club para poder negociar, porque es distinto negociar con jugadores libres que con jugadores con contrato”, comenzó afirmando Mosa.

Luego, indicó que no han tenido respuesta del club ruso respecto a la posibilidad de dejarlo salir al antofagastino: “No hemos tenido una respuesta todavía que Orenburg tenga una decisión tomada”.

Se complica el regreso de Jordhy Thompson a Colo Colo. (Foto: Javier Salvo/Photosport)

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Pese a aquello, el timonel albo se mostró confiado en que podrán asegurar algún fichaje, ya que también barajan otras opciones. “Pero indistintamente a eso nosotros tenemos varios caminos trazados de hace tiempo”, completó el puertomontino.

Cabe recordar que Colo Colo aún posee el 40% del pase de Thompson, pues solo vendieron el 60% al FC Orenburg por un monto de 1,2 millones de dólares.

En síntesis

Jordhy Thompson mantiene un contrato vigente con el club FC Orenburg hasta 2027.

mantiene un contrato vigente con el club FC Orenburg hasta 2027. Aníbal Mosa declaró que Colo Colo aún no recibe respuesta del club ruso.

declaró que Colo Colo aún no recibe respuesta del club ruso. El jugador fue vendido al FC Orenburg en 2024 desde el club Colo Colo.