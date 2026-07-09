El exlateral derecho fue categórico al señalar que el retorno del atacante no es la mejor alternativa liguera para las pretensiones colectivas en Macul.

En pleno mercado de fichajes de invierno, en Colo Colo aún no hay noticias respecto a refuerzos para el segundo semestre y aún no hay claridad si Fernando Ortiz obtendrá los jugadores que quiere.

En conversación con BOLAVIP, El campeón de América con los albos, Gabriel Mendoza, se refirió al tema y le cerró las puertas del club a Jordhy Thompson explicando las razones de peso que tiene para oponerse a su retorno en el corto plazo.

Para el recordado carrilero de la escuadra de 1991, la decisión de regresar a Macul es un error estratégico en la bitácora del propio futbolista.

“Primero no es lo mejor para él en lo personal. Esta carrera es muy corta, él tendría que haber aguantado unos años más, haber juntado un poco más de lucas y haber vuelto”, analizó el Coca, añadiendo que existe total incertidumbre sobre el rendimiento que puede exhibir sobre el pasto: “No se sabe en qué nivel anda. Ojalá se enfoque, pero creo que la mejor opción no era la repatriación de Jordhy”.

En esa misma línea, Mendoza catalogó al delantero como un “prospecto” que podría ser “uno más dentro del plantel” en lugar de transformarse en la solución futbolística que le urge al cuerpo técnico en la cancha: “Él salió de casa, lo conocen bien, pero uno no sabe si va a ser lo que espera Colo Colo”.

Coca Mendoza no quiere a Jordhy Thompson de vuelta.

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Sandías caladas en la mesa y el recado por las joyas de la cantera

Al momento de evaluar las alternativas liguera nacionales que realmente necesitan las huestes del Popular, el Coca barajó nombres de jerarquía comprobada para el medio local que se caen de forma definitiva si se concreta el arribo de Thompson.

“Creo que en este sentido la opción son otras sandías caladas para lo que quiere Colo Colo: Luciano Cabral, Diego Valdés, el Popin o Jean Meneses”, lanzó de forma estricta.

Mendoza no ocultó su desazón con las decisiones tomadas en las oficinas de la concesionaria. “Colo Colo hace rato que no viene haciendo bien las cosas, así que qué más vamos a esperar. Yo creo que esto es una opción de que Colo Colo no más tiene poca luca y el porcentaje del pase es de ellos”, aseguró.

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Finalmente, el exdefensor exigió potenciar el semillero antes que traer piezas de afuera, valorando el bando liguero de los formados en casa. “Había que haber potenciado más a Leandro Hernández, a Marchant, al mismo Cuevas o al cabro chico que hizo el otro día el gol. Yo creo que va a venir a pelear el puesto, estos cabros que están acá le van a dar la pelea y van a andar bastante bien. Ojalá tape bocas para el bien del club, pero la opción que tomó no es la mejor”, cerró.