Una gran noticia recibió este lunes el delantero Javier Correa de Colo Colo, tras la notable actuación que tuvo anoche en la victoria por 3-1 sobre Coquimbo Unido, en partido pendiente por la novena fecha de la Liga de Primera 2026.

El cordobés convirtió un doblete para darle el triunfo al Cacique ante el último campeón del fútbol chileno, anotando a los 84 y 86 minutos, sumando tres goles en los dos últimos compromisos del cuadro popular.

Esto le valió al goleador argentino entrar en un ránking de una importante empresa de estadísticas, quienes calificaron las mejores actuaciones de los futbolistas hispanoamericanos en América este último fin de semana.

Se trata de Sofascore, quienes le pusieron a Correa un 9.3, siendo la tercera mejor nota en la lista que lidera Lionel Messi con un 10. Eso sí, el ex Estudiantes de La Plata quedó en la séptima posición.

Por su parte, el campeón del mundo anotó un gol y dio una asistencia en la derrota del Inter Miami por 4-3 ante su clásico rival, el Orlando City, por la MLS.

Revisa la lista a continuación:

(Foto: @SofascoreLA)

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En síntesis