Mundial 2026: Lionel Scaloni confirma la prelista de 55 jugadores en la Selección Argentina

La 'Albiceleste' dio a conocer su prelista de 55 jugadores que disputarán un cupo para decir presente en el Mundial.

A un mes de lo que será el inicio de la Copa del Mundo 2026, en las últimas horas una importante noticia fue la que se dio a conocer dentro de la Selección Argentina pensando en esta cita mundialista.

El estratega Lionel Scaloni dio a conocer en esta jornada lo que es la prelista de 55 jugadores argentinos que son opción para decir presente en el Mundial, en la que sin duda el gran nombre que encabeza esta lista es Lionel Messi.

Dentro de lo que fue esta lista, una de las grandes ausencias fue la del atacante Paulo Dybala, quien no fue considerado por Scaloni para este Mundial, pero que si contó con la presencia de jugadores como Tomás Aranda, Gianluca Prestianni y Milton Delgado, entre las sorpresas.

Ahora estos jugadores de la ‘Albiceleste’ trabajarán con todo para poder sorpernder a Scaloni, quien en las próximas semanas debería confirmar su nómina definitiva de los 26 jugadores de Argentina que irán al Mundial.

Argentina y su prelista para el Mundial | Foto: Instagram

La Selección Argentina quiere prevalecer su corona de campeón en el Mundial 2026, en el que compartirá el grupo J ante las selecciones de Austria, Argelia y Jordania.

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El debut de Argentina en el Mundial será el martes 16 de junio a las 21:00 horas, en la que se enfrentará a la Selección de Argelia en el Arrowhead Stadium en Kansas City.

REVISA LA PRELISTA DE ARGENTINA