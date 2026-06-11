Manuel de Tezanos recuerda a Marcelo Díaz por posible sanción a Javier Correa: “Me parece un…”

El periodista y conductor de TST en TNT Sports analiza la situación de Javier Correa y la compara con los dichos de Marcelo Díaz el 2024.

Javier Correa arriesga una dura sanción en caso de que el Tribunal de Disciplina de la ANFP decida sancionarlo por sus dichos sobre el árbitro Nicolás Gamboa. El delantero acusó al referí de querer perjudicar siempre a Colo Colo.

Si bien el día de ayer el Cacique subió en sus Redes Sociales oficiales un video del trasandino pidiendo disculpas, de igual manera podría ser sancionado y perderse partidos en la Liga de Primera 2026.

Correa arriesga sanción en la Liga de Primera. | Foto: Photosport

Uno que no cree que eso deba pasar es Manuel de Tezanos, periodista y conductor de Todos Somos Técnicos de TNT Sports: “A ver, yo insisto, si ya hay antecedentes de que los perdonan a los jugadores que dicen este tipo de cosas, caerle con 10 fechas a Javier Correa me parece un despropósito”, dijo en primera instancia.

De Tezanos recuerda el día en que la U empató con Everton el 2024, se quedó sin chances de ser campeón y Marcelo Díaz salió a decir que el torneo estaba arreglado para Colo Colo: “Marcelo Díaz después del partido dijo que el campeonato estaba arreglado, no recuerdo bien cómo fue, pero es de esta índole y no le dieron ningún partido”, sumó.

Así las cosas, si el Tribunal de Disciplina de la ANFP se guía por los últimos antecedentes en casos similares, Javier Correa no debería recibir ningún tipo de sanción, pero siempre está la opción de que sea el conejillo de indias para estos casos.

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En síntesis

El delantero Javier Correa arriesga una dura sanción por sus críticas hacia el árbitro.

El periodista Manuel de Tezanos criticó que el jugador reciba un castigo severo.

El Tribunal de Disciplina de la ANFP decidirá si aplica sanción al atacante.