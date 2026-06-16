Las autoridades confirmaron el aforo para para el partido entre Deportes Recoleta y Colo Colo del próximo sábado en el Estadio Santa Laura.

En Colo Colo se enfocan en la Copa Chile tras el cierre de la primera rueda de la Liga de Primera 2026, donde terminaron como líderes absolutos, sacando 10 puntos de ventaja en la cima.

Ahora, deben ponerse al día en el segundo torneo en importancia del balompié nacional, donde son parte del Grupo E junto a O’Higgins de Rancagua, Unión Española y Deportes Recoleta.

El Cacique entrará en la tercera fecha, pues la Copa Chile comenzó a inicio de temporada con los duelos entre equipos de la Primera B, donde los Hispanos y los recoletanos sumaron un triunfo cada uno.

El debut del cuadro popular será de visita contra Deportes Recoleta, partido que se jugará el próximo sábado en el Estadio Santa Laura, recinto que arrendó el elenco metropolitano para poder recibir a los albos.

Deportes Recoleta recibirá a Colo Colo en Santa Laura. (Foto: Felipe Zanca/Photosport)

La intención de fondo era poder recaudar un gran monto vendiendo gran parte de las localidades a la hinchada visitante, por lo que solicitaron un aforo de 10 mil espectadores, según información del periodista Rodrigo Gómez de Radio Cooperativa.

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Finalmente, aquello habría sido autorizado y pondrán a disposición 9.500 boletos para los hinchas de Colo Colo, por lo que prácticamente los albos serán locales en la comuna de Independencia.

Obviamente Recoleta aprovechará la gran afluencia colocolina, considerando también el gran momento de los dirigidos por Fernando Ortiz.

¿A qué hora será el partido de Deportes Recoleta vs. Colo Colo?

El partido entre Deportes Recoleta y Colo Colo se jugarán este sábado 20 de junio a las 17:30 horas en el Estadio Santa Laura-SEK, por la tercera fecha del Grupo E de la Copa Chile.

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En síntesis