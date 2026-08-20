Sorpresa en Colo Colo: el inédito 11 que trabajó Fernando Ortiz para el Superclásico

Con una importante modificación en ofensiva, el técnico albo paró un inédito once titular pensando en el Superclásico del próximo domingo ante la U.

Fernando Ortiz comienza a definir el equipo de Colo Colo que enfrentará a Universidad de Chile en el Superclásico de este domingo. A tres días del esperado encuentro en el Estadio Nacional, el técnico albo paró un inédito 11 en el Estadio Monumental y sorprendió con una importante novedad en el ataque.

Durante los últimos días se especuló con la posibilidad de que Iván Román apareciera como titular ante los azules y que Arturo Vidal perdiera su lugar en el once albo. Sin embargo, todo indica que el último refuerzo de Colo Colo todavía deberá esperar para ser titular.

Lautaro Pastrán formó parte del once estelar en la práctica de Colo Colo (Photosport).

La principal sorpresa estuvo en la zona ofensiva. Ortiz probó a Lautaro Pastrán como titular, una decisión que dejó como principal perjudicado a Tomás Alarcón, quien perdería su lugar en el mediocampo respecto de las últimas formaciones.

“Siempre en el equipo estelar aparecía Lautaro Pastrán, se enganchaba y sale del equipo Tomás Alarcón”, reveló Cristián Alvarado en Radio ADN, dando cuenta de la alternativa que trabajó el entrenador argentino durante la jornada.

De esta manera, la formación que Ortiz ensayó este jueves fue con Gabriel Maureira en el arco; Arturo Vidal, Jonathan Villagra y Joaquín Sosa en defensa; Jeyson Rojas, Víctor Felipe Méndez, Álvaro Madrid y Diego Ulloa en el mediocampo; Lautaro Pastrán, Leandro Hernández y Javier Correa en ofensiva.

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El Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile se disputará este domingo desde las 15:00 horas en el Estadio Nacional, en un duelo que tendrá al entrenador albo buscando su primera victoria ante el archirrival.