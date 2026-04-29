Una buena y otra mala para Fernando Ortiz en Colo Colo: celebra un regreso, pero un titular enciende las alarmas

Colo Colo continúa afinando detalles en su preparación semanal de cara a sus próximos desafíos, con la mira puesta en el duelo pendiente ante Coquimbo Unido por la Liga de Primera 2026.

El director técnico Fernando Ortiz ha seguido de cerca la evolución física del plantel, considerando la exigencia del calendario y la necesidad de contar con el equipo en plenitud para lo que viene.

Durante la jornada de este miércoles 29 se registraron novedades importantes en el plano médico, con noticias tanto positivas como de precaución dentro del plantel albo.

Javier Méndez recuperado y Jonathan Villagra en duda en Colo Colo

Según informó el periodista Rodrigo Gómez en Cooperativa Deportes, el defensor uruguayo Javier Méndez entregó una buena noticia al cuerpo técnico tras recuperarse de la contractura que lo afectaba.

De esta forma, el zaguero charrúa volvió a trabajar con normalidad y asoma como alternativa para el compromiso frente a Los Piratas en el Estadio Monumental.

Sin embargo, no todas fueron positivas en Macul. El propio comunicador señaló que Jonathan Villagra comenzó la semana con entrenamiento diferenciado, encendiendo una señal de alerta de cara al choque ante los de la Cuarta Región.

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El defensor de 25 años venía siendo titular en el líder del fútbol chileno | FOTO: Marco Vázquez/Photosport

Es así que el ex Unión Española será monitoreado día a día por el cuerpo médico albo, a la espera de determinar su disponibilidad para el próximo cotejo del Popular.

En resumen…

Colo Colo sumó una noticia positiva y otra de preocupación en la previa del duelo ante Coquimbo Unido. Javier Méndez dejó atrás su contractura y volvió a trabajar con normalidad, mientras que Jonathan Villagra inició la semana con entrenamiento diferenciado.