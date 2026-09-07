Sufre Fernando Ortiz: Arturo Vidal le entrega una pésima noticia a Colo Colo

El capitán de Colo Colo, Arturo Vidal le entrega una pésima noticia a Fernando Ortiz.

Colo Colo no pudo seguir con su racha de triunfos dentro de la Liga de Primera, en el que en este pasado fin de semana los ‘Albos’ no pasaron de una igualdad sin goles ante Huachipato en el Estadio Ester Roa Rebolledo en Concepción.

El conjunto ‘Popular’ fue superior de principio a fin, pero aquel dominio no lo pudo pasar al marcador, en donde los dirigidos por Fernando Ortiz se vieron algo complicados con lo que era el campo de juego.

Dentro de este compromiso, el estratega de Colo Colo recibió una importante mala noticia para lo que será su próximo desafío dentro de la Liga de Primera ante Deportes Concepción.

Vidal le entrega una mala noticia a Colo Colo

Vidal será baja en el próximo duelo de Colo Colo | Foto: Photosport

El volante del ‘Cacique’, Arturo Vidal le entregó una mala noticia a Fernando Ortiz para lo que será el próximo duelo de Colo Colo, en la que recibirá a Deportes Concepción en el Estadio Monumental.

El ‘King’ en el duelo ante Huachipato vio la tarjeta amarilla, en la que llegó a su octava amonestación dentro del torneo, la que le significa un partido de suspensión.

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De esta manera, Arturo Vidal quedaría fuera del partido ante Deportes Concepción, siendo una importante baja confirmada para la zaga del ‘Popular’.

Fernando Ortiz deberá ver como va la recuperación también de Jonathan Villagra y Joaquín Sosa, en la que en caso de no estar al 100%, Colo Colo puede que tenga una zaga completamente nueva en su próximo encuentro.