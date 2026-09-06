Tras Colo Colo vs. Huachipato: así queda la tabla de posiciones de la Liga de Primera

La escuadra alba no logró estirar su racha de victorias y solo rescató un empate desde el Estadio Ester Roa Rebolledo.

Colo Colo no pudo imponerse en el sur del país e igualó 0-0 ante Huachipato por la fecha 22 de la Liga de Primera. A pesar de seguir firme en lo más alto, el elenco de Macul perdió ventaja en la tabla de posiciones.

Con dicho resultado obtenido en el Estadio Ester Roa Rebolledo, el cuadro albo se mantiene en la primera ubicación con 53 puntos. Está a 14 unidades de sus principales escoltas, Universidad Católica y Universidad de Chile.

Por su parte, Huachipato rescató un valioso empate que lo deja en el decimotercer puesto con 25 puntos. Está a cuatro unidades del último club que está perdiendo la categoría, Cobresal.

¿Próximos partidos? Mientras Colo Colo recibirá a Deportes Concepción en el Estadio Monumental (domingo 13 de septiembre a las 17:30 horas), Huachipato visitará a U. de Concepción (domingo 13/09 a las 12:30 horas).

Colo Colo igualó ante Huachipato por la Liga de Primera. (Imagen: Photosport)

Así está la tabla de posiciones de la Liga de Primera

Pos Club PJ G E P GF GC DG Pts 1 Colo Colo 22 17 2 3 47 21 26 53 2 U. Católica 22 12 3 7 47 31 16 39 3 U. de Chile 22 11 6 5 32 19 13 39 4 Everton 22 9 6 7 34 24 10 33 5 Palestino 21 10 3 8 32 29 3 33 6 Ñublense 22 8 8 6 27 28 -1 32 7 Limache 21 9 3 9 40 34 6 30 8 Dep. Concepción 22 9 3 10 24 25 -1 30 9 La Serena 22 7 9 6 34 35 -1 30 10 Coquimbo 21 8 5 8 29 28 1 29 11 O’Higgins 22 8 3 11 28 35 -7 27 12 Audax Italiano 22 6 7 9 25 31 -6 25 13 Huachipato 21 7 4 10 29 39 -10 25 14 U. de Concepción 21 6 4 11 16 35 -19 22 15 Cobresal 21 6 3 12 31 39 -8 21 16 U. La Calera 22 3 5 14 18 40 -22 14