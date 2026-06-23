En Colo Colo fueron notificados de la fuerte sanción que recibió el goleador Javier Correa, por sus dichos contra el árbitro Nicolás Gamboa.

Un verdadero balde de agua fría recibieron este martes en Colo Colo, luego de la decisión del Tribunal de Disciplina de la ANFP, que oficializó la sanción contra el delantero Javier Correa.

El goleador del Cacique recibió cuatro fechas de castigo por sus dichos contra el árbitro Nicolás Gamboa de hace dos semanas, tras el último partido del cuadro popular en la Copa de la Liga.

El futbolista de 33 años criticó el desempeño del referee en la derrota por 1-0 ante Huachipato en Talcahuano, donde dio fuertes declaraciones en zona mixta y fue severo pese a que los albos ya estaban eliminados.

Sus dichos fueron acusados en el informe arbitral y en Colo Colo temían por un castigo severo, por lo que mandaron a Correa a disculparse públicamente a través de un video.

Finalmente, el cordobés igual fue sancionado y tendrá que cumplir la suspensión en las cuatro primeras fechas de la segunda rueda de la Liga de Primera 2026, siendo una sensible baja para el líder del torneo. Eso sí, puede apelar a la Segunda Sala.

Javier Correa recibe cuatro fechas de castigo. (Foto: Felipe Zanca/Photosport)

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¿Javier Correa se pierde el Superclásico?

Los partidos que se perdería el ex Estudiantes de La Plata son contra Deportes Limache (fecha 16), Everton (fecha 17), Unión La Calera (fecha 18) y O’Higgins (fecha 19).

Por poquito el castigo no se extendió hasta el Superclásico contra Universidad de Chile, que se jugará en la quinta fecha de la segunda rueda, que en rigor es la vigésima del torneo.

De esta forma, si es que Correa no logra quitarse fechas de encima, podrá volver para el derby del fútbol chileno que se disputará el fin de semana del 23 de agosto en el Estadio Nacional.

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En síntesis