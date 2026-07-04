Colo Colo golea dos veces a la U en un mismo día y se consagra campeón en el fútbol joven

Este sábado Colo Colo goleó dos veces a Universidad de Chile en el fútbol joven, ambas por 5-0, coronándose campeón en la Sub 18 y Sub 15.

Mientras el primer equipo de Colo Colo quiere dar vuelta la página tras la goleada que sufrió el pasado jueves ante O’Higgins por la Copa Chile, las otras ramas del Cacique consiguieron grandes resultados.

El viernes por la noche Colo Colo Femenino se impuso por 2-1 a Universidad Católica en el clásico, extendiendo su ventaja en el liderato de la tabla de posiciones en la Liga Femenina.

Las goleadas de Colo Colo ante la U

Y este sábado, la Sub 18 del cuadro popular se consagró campeón del Torneo de Apertura en su categoría, goleando por 5-0 a Universidad de Chile en la final en el Estadio Bicentenario de La Florida.

Los dirigidos por Rubén Bascuñán le dieron un verdadero baile a su archirrival en el Superclásico, con goles de Máximo Oyarzún, Gedeón Díaz, Matías Orellana, Cristian Cárdenas y Tomás Pinaud.

Y si esto no bastara, la Sub 15 de los albos, que dirige Álvaro Ormeño, también goleó por 5-0 a la U en el mismo recinto y levantó el trofeo, gracias a los goles de Benjamín Villanueva, Darek Ramírez, Amaro Delgado y Justin Aillapan.

La Sub 15 de Colo Colo también hizo de las suyas ante la U. (Foto: @colocolofutboljoven)

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Este misma sábado pero a las 16:30 horas, la Sub 16 de Colo Colo se enfrenta a Universidad Católica, buscando abrochar el triplete para Colo Colo en las series menores.

En síntesis