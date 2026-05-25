El Cacique venció a Universidad Católica en el clásico y sacó ocho puntos de ventaja en la disputa por el título de la Liga de Primera 2026.

En Colo Colo todo es alegría tras el clásico contra Universidad Católica, donde el Cacique se impuso por 2-1 en su visita al Claro Arena, estirando su ventaja en la lucha por el título de la Liga de Primera 2026.

Los albos son los líderes exclusivos del torneo con 30 puntos, mientras que su escolta es Huachipato con 22 unidades, una diferencia considerable, pues todavía no llegamos a la mitad de la temporada.

Es por ello que los hinchas colocolinos tienen razones de sobra para ilusionarse con la estrella 35, luego que el equipo dirigido por Fernando Ortiz diera un verdadero golpe de jerarquía ayer ante los Cruzados.

La estadística que ilusiona a todo Colo Colo

Si nos vamos a las estadísticas, la última vez que Colo Colo se consolidó como líder en la fecha 13, terminó siendo el campeón.

Aquello ocurrió en el Campeonato Nacional 2022 al mando de Gustavo Quinteros, equipo que se coronó dos fechas antes del final.

En 2022 Colo Colo también era líder al cierre de la fecha 13. (Foto: Jonnathan Oyarzún/Photosport)

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En ese torneo, el Cacique tenía 27 puntos al cierre de la decimotercera fecha, tres menos de los que lleva en el certamen actual.

Además, desde el año 2000 son seis los campeones que terminaron alzando el título luego de liderar en la fecha 13: Universidad de Chile (2000), Universidad Católica (2018, 2019 y 2020), Colo Colo (2022) y Coquimbo Unido (2025).

En síntesis

30 puntos acumula Colo Colo como líder exclusivo de la Liga 2026.

acumula como líder exclusivo de la Liga 2026. 2-1 fue el triunfo sobre Universidad Católica en el estadio Claro Arena.

fue el triunfo sobre Universidad Católica en el estadio Claro Arena. 2022 fue la última temporada que lideró en la fecha 13 y terminó campeón.