Claudio Aquino advirtió que aún no toma una decisión. Concluye su vínculo con la escuadra alba en diciembre de 2026.

Colo Colo puede despedirse de una de sus figuras extranjeras en el siguiente mercado de fichajes. Su contrato caducará al término de esta temporada y todo indica que buscará otro rumbo.

¿De quién se trata? Ese es el caso de Claudio Aquino, que en conversación con la prensa fue consultado sobre su posible salida de Macul. Por el momento, prefiere no pensar en su próximo paso.

Si bien finaliza su vínculo con la escuadra alba el 31 de diciembre de 2026 y no se avizora una renovación, el volante está enfocado en aprovechar cada instante. Quiere alcanzar el título local.

“Hay que vivir el día a día. Después de la lesión que tuve, trato de vivir el día a día, de ser feliz, estar tranquilo y solo pienso en el hoy“, comenzó indicando tras la victoria 3-1 sobre Deportes Limache.

Sobre la misma línea, el mediocampista argentino de Colo Colo continuó señalando: “En el mañana y en qué pasará más adelante, no. Cuando llegue el momento veremos“.

Claudio Aquino mantiene incertidumbre en Colo Colo. (Imagen: Photosport)

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El fichaje que remece a Colo Colo

Finalmente, Claudio Aquino tuvo palabras para lo que está en boca de todos en el Estadio Monumental: la incorporación de Vozinha. El seleccionado caboverdiano será su compañero.

“Hay que tratar de ayudarlo, que venga a sumarse al grupo y a tirar para adelante como lo hacemos todos. Cuando venga le daremos la bienvenida y trataremos de ayudarlo en lo que sea”, cerró.