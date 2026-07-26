Universidad de Chile tuvo su estreno en esta jornada en lo que es la segunda rueda del fútbol chileno, en el que los ‘Azules’ se enfrentaron ante Audax Italiano y lograron imponerse por 2-1 en La Florida, sumando tres puntos vitales.

Tras lo que fue este duelo, el delantero Eduardo Vargas conversó con TNT Sports y dejó sus impresiones de lo que dejó este triunfo importante en condición de visitante.

“Estamos muy contentos de arrancar así con una victoria, empezamos medios flojitos el primer tiempo, pero somos un equipo maduro, grande y lo supimos resolver”, partió comentando Vargas.

Agregando a esto, ‘Turboman’ dejó en claro que un equipo como la Universidad de Chile siempre debe salir a proponer y jugar para dominar los duelos, ya sea ganando o perdiendo.

Vargas feliz por el triunfo azul | Foto: Photosport

“Eso es lo que tenemos que hacer siempre, si nos hacen un gol, somos un equipo grande, tenemos que ir a buscarlo siempre, perdiendo o ganando, tenemos que siempre buscar el mejor resultado. Feliz por mis compañeros, hicimos una buena mini pretemporada”, remarca.

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Vargas y su confesión que enamora en la U

Concluyendo, Vargas fue consultado sobre lo que fue su problema en las costillas que lo dejó fuera por algunas semanas en la U, en la que respondió sobre esto y lo que ha sido su presente en los ‘Azules’ tras su retorno, el que lo tiene satisfecho y espera poder conseguir cosas importantes.

“Estoy bien, un poco de dolor, pero siempre quiero estar, con dolor o sin dolor, quiero estar siempre jugando y ayudando a la U”.

“Estoy feliz porque estoy haciendo goles, pero más feliz por el equipo, que tenemos que pelear los puestos de arriba. Muy feliz”, cerró.