Fernando Gago festeja el triunfo de la U pero deja tarea: “Son las cosas que tenemos que corregir”

Fernando Gago analizó y destacó el triunfo de Universidad de Chile ante Audax Italiano por la Fecha 16 de la Liga de Primera. Los azules derrotaron 2-1 a los itálicos en La Florida, alcanzaron a la UC en el subliderato del campeonato y mantuvieron la distancia de doce puntos con Colo Colo.
En su análisis, Gago destacó la capacidad de reacción que tuvo el equipo cuando Audax consiguió el empate transitorio, aunque le dejó tarea a sus pupilos: “Nosotros queríamos plantear el partido que quisimos jugar. Por ahí los primeros diez minutos del segundo tiempo nos metimos muy atrás y no teníamos el control del partido, pero en línea general fue un buen partido”, analizó el DT de la U.
La U triunfó 2-1 en La Florida ante Audax Italiano (Photosport).
“La verdad que el equipo pudo salir rápido de ese golpe. Los diez minutos previos (al gol de Audax) fueron los que no nos sentimos cómodos en el campo y esas son las cosas que tenemos que corregir”, argumentó.
Luego complementó: “En el segundo tiempo también hubo cosas muy importantes. Hemos cambiado de sistema, de posicionamiento y eso también es muy importante, porque los chicos se van adaptando y eso es muy bueno a situaciones de partido”, apuntó.
Finalmente tuvo palabras para el lugar de la U en tabla: “sí, pero tenemos que seguir trabajando. Lo nuestro es tratar de seguir creciendo partido a partido y formar una identidad de juego”, cerró.
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En síntesis…
- Análisis de la victoria: Fernando Gago valoró el triunfo por 2-1 ante Audax Italiano que mantiene a la ‘U’ en el subliderato, destacando la rápida capacidad de respuesta del equipo tras sufrir el empate.
- Aspectos a mejorar: El entrenador enfatizó que deben corregir los lapsos en que se replegaron demasiado y perdieron el control del partido, especialmente en el arranque del segundo tiempo.
- Evolución táctica y enfoque: Resaltó la adaptabilidad de sus jugadores al cambiar de sistema sobre la marcha y reiteró que la prioridad sigue siendo consolidar una identidad de juego e ir creciendo encuentro a encuentro.