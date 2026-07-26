Fernando Gago festeja el triunfo de la U pero deja tarea: “Son las cosas que tenemos que corregir”

El entrenador de la U valoró la reacción del equipo tras el empate de Audax, aunque reconoció que aún deben mejorar.

Fernando Gago analizó y destacó el triunfo de Universidad de Chile ante Audax Italiano por la Fecha 16 de la Liga de Primera. Los azules derrotaron 2-1 a los itálicos en La Florida, alcanzaron a la UC en el subliderato del campeonato y mantuvieron la distancia de doce puntos con Colo Colo.

En su análisis, Gago destacó la capacidad de reacción que tuvo el equipo cuando Audax consiguió el empate transitorio, aunque le dejó tarea a sus pupilos: “Nosotros queríamos plantear el partido que quisimos jugar. Por ahí los primeros diez minutos del segundo tiempo nos metimos muy atrás y no teníamos el control del partido, pero en línea general fue un buen partido”, analizó el DT de la U.

La U triunfó 2-1 en La Florida ante Audax Italiano (Photosport).

“La verdad que el equipo pudo salir rápido de ese golpe. Los diez minutos previos (al gol de Audax) fueron los que no nos sentimos cómodos en el campo y esas son las cosas que tenemos que corregir”, argumentó.

Luego complementó: “En el segundo tiempo también hubo cosas muy importantes. Hemos cambiado de sistema, de posicionamiento y eso también es muy importante, porque los chicos se van adaptando y eso es muy bueno a situaciones de partido”, apuntó.

Finalmente tuvo palabras para el lugar de la U en tabla: “sí, pero tenemos que seguir trabajando. Lo nuestro es tratar de seguir creciendo partido a partido y formar una identidad de juego”, cerró.

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En síntesis…