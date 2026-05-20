¡Histórico! Coquimbo Unido clasificó a octavos de final de Copa Libertadores a falta de una fecha

Con el empate entre Nacional y Universitario, los "Piratas" aseguraron su boleto en la ronda de los dieciséis mejores de Copa Libertadores.

Coquimbo Unido hizo historia tras asegurar su clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores a falta de una fecha para el cierre de la fase de grupos. El elenco aurinegro selló su paso a la siguiente ronda gracias al empate sin goles entre Nacional y Universitario de Deportes en Montevideo.

El “Pirata” había dado un paso gigante el martes tras golear 3-0 a Deportes Tolima, resultado que lo dejó como líder del Grupo B con 10 puntos. Finalmente, la igualdad en Uruguay terminó dándole la clasificación matemática al elenco dirigido por Hernán Caputto.

Cristián Zavala brilló en Coquimbo anotando el segundo tanto del 3 a 0 sobre Deportes Tolima.

El paso a octavos es una verdadera hazaña para Coquimbo Unido, en apenas su segunda participación en Copa Libertadores, considerando que en 1992 había quedado eliminado en la fase grupal. Ahora, los aurinegros buscarán cerrar como líderes de su zona cuando visiten a Nacional en la última fecha, mientras Tolima enfrentará a Universitario en Lima.

Para conocer a su rival en octavos de final, el cuadro coquimbano deberá esperar el próximo sorteo de Conmebol, aunque ya quedó instalado entre los 16 mejores equipos del continente.

Así quedó la tabla del Grupo B

Pos. Club PJ G E P GF GC DG Pts 1 Coquimbo Unido 5 3 1 1 8 5 +3 10 2 Tolima 5 2 1 2 7 6 +1 7 3 Universitario 5 1 2 2 5 6 -1 5 4 Nacional 5 1 2 2 6 9 -3 5

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En síntesis…