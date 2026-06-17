Toby Vega recuerda a Marcelo Díaz por posible sanción a Javier Correa y se enoja: “Váyanse a la cresta”

Javier Correa tendrá que esperar una semana más para ver si el Tribunal de Disciplina de la ANFP lo sanciona o no por sus dichos sobre el árbitro Nicolás Gamboa, a quien descueró tras la derrota de los albos ante Huachipato por la Copa de la Liga.
En Picado TV discutían sobre una posible sanción al delantero de Colo Colo y quien cree que no debería ser sancionado es Marcelo ‘Toby’ Vega, quien argumentó: “Como Marcelo Díaz. Pidió disculpas y chao, y eso que dijo que fue un robo”.
En 2024, Marcelo Díaz dijo que el torneo estaba arreglado para Colo Colo y no tuvo sanción. | Foto: Photosport
“Lo que pasa es que esto no lo pararon cuando fue el primero. Como Almirón, quien hace sus declaraciones cagado de la risa y pide disculpas. Si paraban ahí… nunca lo pararon”, complementó el ex jugador de fútbol.
En el cierre, incluso, Vega se enoja y manda a todos a freír monos al África: “¿Ahora qué le van a decir a Javier Correa, lo van a castigar? Y qué pasa para atrás… váyanse a la cresta”, remató un enojado Toby Vega.
¿Habrá sanción para Javier Correa? El delantero trasandino de Colo Colo hizo sus descargos y está a la espera de que el Tribunal de Disciplina resuelva, situación que recién se sabrá la próxima semana y afectaría su participación en la Liga de Primera, no la Copa Chile.
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En síntesis
- El delantero Javier Correa espera la resolución de la ANFP por sus dichos sobre Nicolás Gamboa.
- El Tribunal de Disciplina informará la próxima semana si habrá sanción para el atacante albo.
- Una posible sanción de la ANFP afectará su participación en la Liga de Primera.