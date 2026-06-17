Toby Vega recuerda a Marcelo Díaz por posible sanción a Javier Correa y se enoja: “Váyanse a la cresta”

El ex jugador de fútbol recuerda los dichos de Marcelo Díaz ante una posible sanción a Javier Correa y deja la grande.

Javier Correa tendrá que esperar una semana más para ver si el Tribunal de Disciplina de la ANFP lo sanciona o no por sus dichos sobre el árbitro Nicolás Gamboa, a quien descueró tras la derrota de los albos ante Huachipato por la Copa de la Liga.

En Picado TV discutían sobre una posible sanción al delantero de Colo Colo y quien cree que no debería ser sancionado es Marcelo ‘Toby’ Vega, quien argumentó: “Como Marcelo Díaz. Pidió disculpas y chao, y eso que dijo que fue un robo”.

En 2024, Marcelo Díaz dijo que el torneo estaba arreglado para Colo Colo y no tuvo sanción. | Foto: Photosport

“Lo que pasa es que esto no lo pararon cuando fue el primero. Como Almirón, quien hace sus declaraciones cagado de la risa y pide disculpas. Si paraban ahí… nunca lo pararon”, complementó el ex jugador de fútbol.

En el cierre, incluso, Vega se enoja y manda a todos a freír monos al África: “¿Ahora qué le van a decir a Javier Correa, lo van a castigar? Y qué pasa para atrás… váyanse a la cresta”, remató un enojado Toby Vega.

¿Habrá sanción para Javier Correa? El delantero trasandino de Colo Colo hizo sus descargos y está a la espera de que el Tribunal de Disciplina resuelva, situación que recién se sabrá la próxima semana y afectaría su participación en la Liga de Primera, no la Copa Chile.

Publicidad

En síntesis

El delantero Javier Correa espera la resolución de la ANFP por sus dichos sobre Nicolás Gamboa.

El Tribunal de Disciplina informará la próxima semana si habrá sanción para el atacante albo.

Una posible sanción de la ANFP afectará su participación en la Liga de Primera.