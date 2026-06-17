Daniel Arrieta anticipa qué pasará con la sanción de Javier Correa en Colo Colo: “Me decían que…”

El delantero de Colo Colo ya hizo sus descargos en el Tribunal de Disciplina tras los duros dichos sobre Nicolás Gamboa.

Javier Correa se presentó el día de ayer en el Tribunal de Disciplina de la ANFP para hacer sus descargos tras ser citado, toda vez que el delantero argentino realizó duras declaraciones en contra del árbitro Nicolás Gamboa.

Si bien se pensaba que ayer iba haber una resolución sobre el caso del argentino, nada de eso sucedió: recién la próxima semana se conocerá si habrá sanción -o no- al delantero de Colo Colo por sus duras palabras.

Uno que entregó información fue Daniel Arrieta, periodista y reportero que cubre a los albos: “Yo estaba preguntando y me decían que faltaban ciertas observaciones que después del relato del árbitro y el propio Javier Correa, tienen observaciones que hacer, consultas a ambos y el próximo martes debería estar la posible sanción”, dijo en Picado TV.

Correa espera no ser sancionado. | Foto: Photosport

El comunicador recuerda que, una posible sanción, no afectaría la participación de Correa en la Copa Chile: “El tema es que, si hay sanción, tendrá que cumplirla en la Liga de Primera. Todo lo que es Copa Chile no hay problema, pero una posible sanción sería en el torneo”.

Si es por los últimos antecedentes como Marcelo Díaz, quien acusó de que el torneo 2024 estaba arreglado para Colo Colo y luego pidió disculpas, no debería haber una sanción para Javier Correa por sus dichos sobre Nicolás Gamboa.

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En el Estadio Monumental están cruzando los dedos para que no haya sanción, ya que en caso de haberla no podrán contar con una de sus figuras en el arranque de la segunda rueda donde tampoco estará Joaquín Sosa.

En síntesis

Javier Correa compareció ante el Tribunal de Disciplina de la ANFP tras criticar a un árbitro.

El próximo martes se conocerá la posible sanción al delantero argentino de Colo Colo.

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