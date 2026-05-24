FOTOS | El caliente cruce entre Universidad Católica y Colo Colo que marcó el final del clásico

El clásico entre Universidad Católica y Colo Colo terminó con este conato en el Claro Arena.

El duelo entre Universidad Católica y Colo Colo fue de alto impacto en lo que fue una nueva edición del clásico del fútbol chileno, en donde los ‘Albos’ se impusieron por 2-1 ante los ‘Cruzados’.

Este compromiso estuvo vibrante hasta el final, en el que ambos equipos apretaron los dientes hasta la última jugada del compromiso, pero que le terminó dando los tres puntos a Colo Colo.

Cuando finalizó el encuentro, un importante pleito fue el que se vio dentro del terreno de juego, en la que jugadores de Universidad Católica y Colo Colo se repartieron con todo produciendo un conato.

Todo empezó tras un encontrón entre Jhojan Valencia y Claudio Aquino, en la que terminó en un disturbio que involucró a todos los jugadores de ambos planteles, quienes se repartieron diversos empujones y hasta golpes, los que fueron caldeando el ánimo.

La grande quedó en el cierre del clásico | Foto: Photosport

Dentro de los grandes apuntados estuvieron los jugadores Javier Méndez, Joaquín Sosa y Vicente Bernedo, quienes repartieron algunos golpes que fueron fallidos y que pudieron provocar un problema mayor.

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En la Universidad Católica quedó mucha bronca con la celebración de los jugadores de Colo Colo, en las que estos últimos se tomaron revancha de la celebración del clásico pasado que se disputó en el Estadio Monumental.

REVISA LAS FOTOS DEL POLÉMICO PLEITO EN EL CLÁSICO

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