Los Albos fueron goleados por el conjunto rancagüino y pierden su invicto

Colo Colo sufrió una derrota categórica por 4-1 ante O’Higgins, en un partido donde nunca logró imponer su juego y terminó siendo ampliamente superado. Pese al golpe, los albos se mantienen en la cima del Grupo E, aunque con margen algo más reducido.

El cuadro local golpeó temprano y marcó el rumbo del encuentro. Francisco González abrió la cuenta a los 12 minutos, aprovechando desajustes defensivos en la zaga alba. El tanto dejó incómodo al “Cacique”, que no encontró respuestas futbolísticas y comenzó a ceder terreno.

Antes del descanso, el local volvió a aprovechar sus momentos. Thiago Vecino estiró la ventaja a los 41’, dejando a Colo Colo contra las cuerdas y obligándolo a una reacción que nunca llegó con claridad en el segundo tiempo.

O’Higgins le dio un baile a Colo Colo en El Teniente.

En el complemento, los albos intentaron adelantar líneas, pero carecieron de profundidad. O’Higgins, sólido y ordenado, esperó su momento y terminó de liquidar el partido con el gol de Arnaldo Castillo a los 68’ y luego a los 90′, firmando así su doblete. En los descuentos, Vidal puso el 4 a 1 de penal.

A pesar del resultado, Colo Colo sigue dependiendo de sí mismo y conserva el liderato, aunque con un grupo que se aprieta de cara a la recta final.

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Así queda la tabla del Grupo E tras la derrota de Colo Colo

El “Cacique” continúa como líder con 9 puntos, pero ahora con O’Higgins más cerca con 5 y con sus perseguidores aún con opciones, dejando un cierre de grupo completamente abierto. La tabla la cierran Recoleta y Unión Española con 4 puntos cada uno.