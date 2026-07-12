Este domingo se disputan seis partidos en el fútbol chileno, las dos semifinales de la Copa de la Liga y cuatro por la Copa Chile.

Tenemos un domingo recargado con fútbol chileno y sin partidos por el Mundial 2026, donde ayer (sábado) quedaron definidas las semifinales, con Francia vs. España e Inglaterra vs. Argentina. Pero volviendo a lo nuestro, hoy se definen los finalistas de la Copa de la Liga.

Esta jornada se disputan las revanchas de las semifinales de este nuevo torneo que tiene el balompié nacional, donde Coquimbo Unido recibe a Unión La Calera desde las 15:00 horas en el Estadio Francisco Rumoroso, con la ventaja de 1-0 que consiguieron los Piratas en la ida.

En la otra llave, O’Higgins de Rancagua buscará la remontada ante Ñublense en el estadio El Teniente a partir de las 20:00 horas, pues en el primer partido cayeron por 2-1 de visita en Chillán.

Ambos partidos no serán transmitidos por TNT Sports Premium y la única forma de verlos será a través de la plataforma de pago HBO Max.

Hoy se definen los finalistas de la Copa de la Liga 2026. (Foto: Photosport)

Se define el Grupo C de la Copa Chile

Además, también tendremos cuatro partidos de la sexta fecha de la fase de grupos la Copa Chile, donde se cierra el Grupo C y el Grupo H.

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En el primero, Cobreloa y Deportes La Serena disputan una verdadera final desde las 12:30 horas en el estadio Zorros del Desierto de Calama, pues definen al último clasificado a octavos de final.

Y en paralelo Deportes Antofagasta enfrenta a Cobresal en Mejillones, donde el cuadro puma ya está en la siguiente ronda.

Solo el partido entre loínos y papayeros será transmitido en televisión por las pantallas de TNT Sports Premium y en streaming por HBO Max.

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Los partidos del Grupo H se jugarán a las 17:30 horas, donde Deportes Concepción enfrenta a Deportes Puerto Montt en el Estadio Ester Roa Rebolledo, para definir al líder de esta zona.

Ambos equipos llegan con 10 puntos y clasificados a octavos de final. También será transmisión de TNT Sports Premium y HBO Max.

En paralelo y sin televisación se verán las caras Deportes Temuco y Huachipato en el Estadio Germán Becker.

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La agenda de este domingo 12 de julio

COPA CHILE

12:30 horas: Deportes Antofagasta vs. Cobresal – Sin TV

12:30 horas: Cobreloa vs. La Serena – TNT Sports Premium y HBO Max

17:30 horas: Concepción vs. Puerto Montt – TNT Sports Premium y HBO Max

17:30 horas: Deportes Temuco vs. Huachipato – Sin TV

COPA DE LA LIGA

15:00 horas: Coquimbo Unido vs. La Calera – HBO Max

20:00 horas: O’Higgins vs. Ñublense – HBO Max

En síntesis