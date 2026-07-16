El Tribunal de Disciplina castiga a la Universidad Católica: revelan sanción a Justo Giani

Se conoció la sanción que recibió el delantero de la Universidad Católica, Justo Giani tras su expulsión.

La dura derrota de la Universidad Católica por 4-0 ante San Luis por la última fecha de la fase de grupos de la Copa Chile sigue dando que hablar, a pesar de que los ‘Cruzados’ ya tenían lista su clasificación a la próxima fase del torneo.

¿La razón?: en este compromiso sigue siendo tema lo que fue la actuación del árbitro Manuel Vergara, la que generó mucho cuestionamiento por parte de la UC con sus distintos cobros.

Dentro de las varias polémicas que protagonizó en este duelo, uno de estos fue la expulsión al delantero argentino, Justo Giani, quien vio la tarjeta roja tras una doble amonestación, la que generó la furia del atacante.

Al salir del campo de juego, Giani no se guardó nada contra el árbitro y el cuarto juez, a quienes enfrentó, pero que sus compañeros y parte del cuerpo técnico de la UC debieron frenarlo para evitar mayores problemas.

Giani recibió una fecha de castigo | Foto: Photosport

Tras esta expulsión, el Tribunal de Disciplina sesionó tras lo que fue parte de esta fecha de la Copa Chile, en la que sorprendieron con su castigo a Justo Giani tras su noche de locura.

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Desde el Tribunal le dieron una fecha de castigo al jugador de la Universidad Católica tras su expulsión ante San Luis, por lo que se perderá el duelo de ida en la próxima fase de la Copa Chile.

De esta forma se pone punto final a lo que fue esta expulsión de Justo Giani, quien la sacó bastante barata tras esta situación, en la que a pesar de su encontrón con los árbitros, el juez no informó sobre este hecho.

En Síntesis

San Luis derrotó 4-0 a Universidad Católica en Copa Chile.

a Universidad Católica en Copa Chile. El delantero Justo Giani recibió una tarjeta roja en el partido.

recibió una tarjeta roja en el partido. El Tribunal dictó una fecha de castigo para el jugador expulsado.