El periodista Germán García Grova confirmó la noticia a través de sus redes sociales hace instantes.

Lo que hasta hace unas horas era solo un rumor, ahora es una realidad: Vozinha será nuevo jugador de Colo Colo. El veterano arquero de Cabo Verde, una de las grandes revelaciones del Mundial 2026, habría aceptado la propuesta del Cacique y firmará por 18 meses.

La información fue dada a conocer en exclusiva por el periodista Germán García Grova, quien adelantó que el portero ya dio el sí para convertirse en refuerzo albo, transformándose en uno de los movimientos más sorpresivos del mercado.

Recordar que fue el mismo García-Grova quien lanzó lo que en un principio parecía un humo de aquellos. Días más tarde, hasta el referente del mercado de pases mundial, Fabrizio Romano, confirmó la noticia.

El meta de 40 años llega tras su paso por el Grupo Desportivo de Chaves y luego de un torneo planetario donde se ganó el reconocimiento mundial gracias a sus actuaciones, especialmente ante selecciones como Uruguay, España y Argentina.

De figura mundialista a refuerzo albo: Vozinha estaría listo en Colo Colo

El fichaje de Vozinha no pasa desapercibido. En la última Copa del Mundo disputó cuatro partidos, sumando 390 minutos y recibiendo cinco goles, números que reflejan su protagonismo bajo los tres palos de Cabo Verde.

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Vozinha habría aceptado la propuesta de Colo Colo.

Su experiencia y liderazgo aparecen como factores clave para un Colo Colo que buscaba arquero tras la caída de otras opciones en el mercado. Ahora, con el acuerdo cerrado, el club suma a un portero que, a pesar de toda incertidumbre, ilusiona a todos en Macul.

Así, el Cacique daría un golpe inesperado en el mercado y se quedaría con uno de los nombres más comentados del último Mundial, en una operación que ya es oficial gracias a la primicia del periodista argentino.