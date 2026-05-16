El entrenador Fernando Ortiz citó a 21 jugadores en Colo Colo, para el partido de este domingo contra Ñublense por la Liga de Primera 2026.

En Colo Colo tienen todo listo para el partido de mañana (domingo) contra Ñublense, por la duodécima fecha de la Liga de Primera 2026, donde el Cacique quiere mantenerse en el liderato del torneo.

El entrenador Fernando Ortiz citó a 21 jugadores para este compromiso, donde hay un gran regreso: el volante Claudio Aquino que venía de perderse los dos últimos partidos por una lesión en la rodilla izqueirda.

Además, el técnico argentino sorprende a todos con la inclusión de dos caras nuevas, el arquero Santiago Tapia de 17 años y el delantero Felipe Raipán de 16 años. Ninguno de los dos había sido considerado hasta ahora.

Mientras que las bajas confirmadas que tiene el cuadro popular para este compromiso son Marcos Bolados, Fernando De Paul y sigue fuera Maximiliano Romero por un edema en el aductor izquierdo.

El atacante que pertenece a Argentinos Juniors se encuentra en reintegro deportivo, pero el Tano Ortiz prefirió no arriesgarlo ante los chillanejos.

Así lo confirmó el viernes en conferencia de prensa: “Maxi no va a llegar, lamentablemente no se ha podido recuperar”.

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Revisa a continuación los citados de Colo Colo:

Junto a los amigos de @jugabet_cl damos a conocer la 𝐥𝐢𝐬𝐭𝐚 𝐝𝐞 𝐜𝐢𝐭𝐚𝐝𝐨𝐬 para jugar contra Ñublense por la fecha 12 de la #LigaDePrimeraMercadoLibre ⚪⚫ pic.twitter.com/yOy6MJl9mo — Colo-Colo (@ColoColo) May 17, 2026

¿Cuándo y a qué hora es el partido de Colo Colo vs. Ñublense?

El Cacique recibirá a los Diablos Rojos este domingo 17 de mayo desde las 17:00 horas en el Estadio Monumental, ante 42 mil espectadores.

En síntesis

Claudio Aquino regresa a la citación tras superar una lesión de rodilla izquierda .

regresa a la citación tras superar una . El técnico Fernando Ortiz incluyó a los juveniles Santiago Tapia y Felipe Raipán .

incluyó a los juveniles y . Colo Colo enfrenta a Ñublense este domingo 17 de mayo a las 17:00 horas.