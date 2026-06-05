¿Se desarma Cobreloa? César Bravo aclara si existen ofertas por sus principales figuras

El técnico de Cobreloa fue consultado en conferencia de prensa por los rumores que rodean a varias figuras del plantel.

Cobreloa atraviesa un gran momento. El cuadro loíno lidera la Primera B y se perfila como uno de los principales candidatos para conseguir el tan anhelado regreso a la máxima categoría del fútbol chileno.

El buen rendimiento colectivo también ha ido de la mano con el destacado nivel de varias de sus figuras. Nombres como Gustavo Gotti, Álvaro Delgado y otros jugadores importantes del plantel han sido claves en la campaña, por lo que no son pocos los hinchas que miran con atención lo que pueda ocurrir durante el mercado de fichajes de mitad de temporada.

Por lo mismo, una de las principales inquietudes en Calama pasa por la posibilidad de perder piezas fundamentales en plena lucha por el ascenso, especialmente cuando varios clubes comienzan a moverse en busca de refuerzos para el segundo semestre.

César Bravo le manda un mensaje a los hinchas de Cobreloa

En medio de ese escenario, el técnico César Bravo fue consultado en conferencia de prensa sobre la posibilidad de que existan ofertas por futbolistas de los Zorros y su respuesta fue categórica.

“No ha llegado ninguna oferta formal por ningún jugador de nuestro equipo”, aseguró el estratega de 53 años.

Las palabras de Bravo llegan en un momento clave de la temporada, cuando la dirigencia y el cuerpo técnico ya trabajan en la planificación de la segunda rueda con el objetivo de mantener el liderato y dar el golpe definitivo en la carrera por el ascenso.

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Las buenas campañas de varias figuras naranjas han despertado rumores de salida | FOTO: Pedro Tapia/Photosport

Por ahora, la tranquilidad reina en el norte de nuestro país. Sin embargo, el mercado de fichajes recién comienza a tomar temperatura y en Cobreloa saben que las próximas semanas podrían traer novedades.

En resumen…

César Bravo se refirió a las especulaciones sobre posibles salidas en Cobreloa y aseguró que, hasta ahora, no existe ninguna oferta formal por futbolistas del plantel.