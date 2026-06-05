El presidente de Blanco y Negro se refirió a la posibilidad que existe que La Joya vuelva a vestir la camiseta de Colo Colo.

Este viernes hubo varias actividades en Colo Colo, donde el entrenador Fernando Ortiz dio una conferencia de prensa, luego fue la ceremonia por los 35 años de la obtención de la Copa Libertadores y finalmente el presidente Aníbal Mosa atendió a los medios de comnunicación.

En dicha instancia, el timonel de Blanco y Negro contestó una consulta sobre el posible regreso de Carlos Palacios al Cacique, quien no está pasando un buen momento en Boca Juniors y dejó abiertas las puertas para volver a Macul.

Ante aquello, Mosa también se abrió a esta posibilidad: “Carlos es un gran jugador, jugador colocolino. Si bien es cierto no fue criado acá, es una persona que queremos mucho y van a estar siempre las puertas abiertas”.

Aunque seguido, aclaró que La Joya tiene contrato vigente en Argentina: “Pero él hoy día tiene un contrato de trabajo con Boca Juniors, entonces tenemos que ser muy respetuosos con respecto a eso”.

Carlos Palacios no ha podido jugar este año en Boca Juniors. (Foto: Marcelo Endelli/Getty Images)

Pero de todos modos en Colo Colo están dispuestos a recibirlo de vuelta, luego de haberlo vendido en 4,8 millones de dólares hace un año y medio.

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“Si se abre la posibilidad, nosotros estamos abiertos, de todas maneras”, completó el empresario de origen sirio.

En síntesis