En el Cacique tenían que confirmar dónde iban a recibir a Cobresal en la fecha 15 de la Liga de Primera, lo que se definió en las últimas horas.

En Colo Colo tomaron una decisión final respecto a su localía para el último partido de la primera rueda en la Liga de Primera 2026, donde la próxima semana deben recibir a Cobresal.

En el Cacique habían reservado el Estadio Nacional ante las dudas de si llegaba en condiciones la cancha del Estadio Monumental, esto luego del concierto que dio en Macul el artista argentino Milo J el pasado 23 de mayo.

Hasta La Ruca llegaron cerca de 50 mil espectadores aquella jornada, por lo que el césped tuvo que entrar en un periodo de recuperación.

Y cuando todos se estaban haciendo la idea que el cuadro popular iba a tener que partir a Ñuñoa, este jueves el club informó que no se moverán de Pedrero.

Así se pudo apreciar en el cartel que publicó Colo Colo en sus redes sociales, con la información de la venta de entradas para este compromiso, la que comenzó esta misma jornada con el canje de tickets para los accionistas e hinchas preferentes.

Cabe reocrdar que los albos son los líderes indiscutidos de la Liga de Primera 2026 con 33 puntos, sacándole 10 unidades de distancia a sus escoltas: Universidad Católica y Coquimbo Unido.

Publicidad

Mientras que los Mineros están peleando en la zona baja, ubicados en la decimocuarta posición con 13 puntos, solo un puesto por encima del descenso.

¿Cuándo y a qué hora es el partido de Colo Colo vs. Cobresal?

El partido entre Colo Colo y Cobresal está programado para el sábado 13 de junio a las 17:30 horas en el Estadio Monumental, en el marco de la fecha 15 de la Liga de Primera.

En síntesis

Colo Colo jugará contra Cobresal en el Estadio Monumental el sábado 13 de junio.

jugará contra Cobresal en el el sábado 13 de junio. El césped se recuperó tras el concierto de Milo J ante 50 mil espectadores.

ante 50 mil espectadores. Los albos lideran la Liga con 33 puntos, superando por 10 a sus escoltas.