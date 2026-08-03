El nuevo fichaje de Colo Colo conoció el Estadio Monumental esta tarde tras realizarse los exámenes médicos.

Un inicio de semana bastante ajetreado han tenido en Colo Colo con la llegada de Vozinha, el gran fichaje para el segundo semestre que viene de ser la revelación del Mundial 2026.

El arquero de Cabo Verde arribó anoche a Santiago y esta mañana se realizó los exámenes médicos, mientras que por la tarde llegó hasta el Estadio Monumental para estampar la firma en su contrato con el Cacique.

El portero de 40 años fue trasladado en las camionetas oficiales del club, siempre acompañado por su representante y un equipo de prensa y logística que ha dispuesto Colo Colo.

Cerca de las 16:00 horas la comitiva llegó a La Ruca haciendo su ingreso por un portón secundario de la avenida Exequiel Fernández, para luego tarsladarse hasta el frontis del Monumental.

Ahí Vozinha descendió de la camioneta de color negro y polarizada, pisando por primera vez el reducto de Macul e iniciando un recorrido guiado por el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa.

Todo aquello quedó captado en las cámaras de la institución, donde parte de las imágenes las subieron a redes sociales, en las que se puede ver al caboverdiano mucho más cómodo y gratamente sorprendido por el escenario albo.

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Mira el VIDEO a continuación:

Vozinha ya está en el Estadio Monumental 🤟🏻⚪️⚫️



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Vozinha is already in the Monumental Stadium 🤟🏻⚪️⚫️



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A Vozinha já está no Estádio Monumental 🤟🏻⚪️⚫️ pic.twitter.com/eAuCB2eqnO — Colo-Colo (@ColoColo) August 3, 2026

Cabe recordar que mañana (martes) Vozinha tendrá su primer entrenamiento bajo las órdenes de Fernando Ortiz y también será presentado oficialmente en conferencia de prensa.

Mientras que el miércoles tienen planeada una multitudinaria bienvenida en el mismo Estadio Monumental, con la presencia de 42 mil espectadores, que será el primer gran acercamiento del golero de 40 años con la hinchada colocolina.

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En síntesis