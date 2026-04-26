VIDEO: Suena en Colo Colo para reemplazar a Fernando de Paul y protagoniza escándalo en España

En Colo Colo ya parecen pensar en lo que es el próximo mercado de pases y todo esto tras lo que fue la dura lesión que sufrió Fernando de Paul, quien se perdería gran parte de lo que será este 2026, lo que sin duda es un problema para Fernando Ortiz.

Por esto, el DT del ‘Popular’ ya empieza a pensar en lo es el mercado invernal, en la que sin duda saldrá en búsqueda de un nuevo guardameta, en la que hay un nombre que ya empieza a agarrar fuerza.

Se trata el del argentino Esteban Andrada, quien hoy milita en el Real Zaragoza de España y que estuvo muy cerca de llegar a inicios del 2026, en la que fue una expresa solicitud del ‘Tano’, pero finalmente no pudieron llegar a un acuerdo.

Mientras su nombre volvió a aparecer en el mundo de Colo Colo durante esta semana, el arquero argentino en esta jornada hizo noticia y no por algo muy positivo, en la que dio la vuelta al mundo por una insólita acción.

Andrada genera polémica en España | Foto: Instagram

El portero vivió una tarde de locura en lo que fue la derrota de su Real Zaragoza por 1-0 ante el Huesca en el ‘Derbi Aragonés’, en la que fue expulsado en el cierre del partido tras propinarle un duro golpe a un rival, el que dejó la grande en el final del duelo.

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Esta situación sin duda que no fue muy bien vista por parte de su club, quien hoy en día está en puestos de descenso y podría perder al portero en los próximos cinco partidos en la lucha por la permanencia, ya que creen que podría tener un duro castigo.

VIDEO: REVISA LA POLÉMICA CON ANDRADA EN ESPAÑA