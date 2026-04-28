En Colo Colo recibieron una gran noticia este martes 28 de abril, pues fue operado con éxito el arquero y capitán Fernando De Paul, quien hace más de una semana sufrió una compleja lesión muscular.

El portero de 34 años pasó por el quirófano para reparar una desinserción en el isquiotibial derecho, la cual sufrió el domingo 19 de abril en la derrota por 1-0 ante Palestino en el Estadio Monumental.

En esa jornada el Tuto De Paul tuvo que ser reemplazado a los 70 minutos por el juvenil Gabriel Maureira, quien sigue sustituyéndolo.

Tras la operación, habló el médico encargado de la cirugía, Juan Monckeberg, quien indicó lo siguiente de la intervención: “Se hizo una incisión justo debajo de donde termina el glúteo, que se llama incisión subglútea, a la altura de donde está el isquion. Llegas al hueso y luego vas un poco más abajo donde está el tendón retraído del isquiotibial”.

“Es tomar un tendón que está cortado y llevarlo a su inserción en el hueso arriba en el isquion. Así recuperas la función completa del isquiotibial. Hay que partir con una férula especial que tiene rangos protegidos para que el tendón todavía no sea expuesto a elongaciones muy exageradas, sino que de a poco se va recuperando”, explicó.

Fernando De Paul venía siendo de las grandes figuras de Colo Colo esta temporada. (Foto: Andrés Piña/Photosport)

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El plazo de recuperación de Fernando De Paul

Respecto a los plazos de su recuperación, el profesional fue bastante positivo, pues dentro de tres meses De Paul podría volver a hacer fútbol.

“Una vez que esto cicatriza a las seis u ocho semanas. Ahí comienza la reincorporación deportiva que, la que debiese ser alrededor del tercer mes, tercer mes y medio como mucho si todo anda bien”, adelantó Monckeberg.

Con esta información, el exseleccionado nacional podría estar de vuelta a fines de julio e inicios agosto, para afrontar la segunda rueda de la Liga de Primera 2026.

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En síntesis