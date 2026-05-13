El histórico relator deportivo cargó sus dardos contra dos juveniles titulares del Cacique tras la caída ante Coquimbo Unido en la Copa de la Liga.

Vladimiro Mimica lanzó una dura crítica contra Colo Colo tras la derrota frente a Coquimbo Unido por la Copa de la Liga, resultado que dejó al Cacique al borde de su primer gran fracaso de la temporada 2026. Los albos ya no dependen de sí mismos para clasificar a semifinales del certamen que entrega un cupo a la próxima Copa Libertadores.

En conversación con Bolavip Chile, el histórico relator deportivo no tuvo reparos en cuestionar el planteamiento albo. “Colo Colo naufragó en el puerto de Coquimbo”, afirmó, agregando que “más allá de la formación, incluso la rotativa de jugadores y la manera de encarar el partido de esta noche, Colo Colo no pudo abrir la cancha en ningún momento, centralizó demasiado el juego, se encajonó y no hubo descuelgue de los laterales”.

Colo Colo cayó y complicó sus opciones en la Copa de la Liga.

Mimica también apuntó directamente al funcionamiento ofensivo del equipo y al rendimiento de dos jóvenes titulares del cuadro popular. “Francisco Marchant y Leandro Hernández centralizaron muchísimo el fútbol. En el primer tiempo llegaron en dos o tres oportunidades, pero en el segundo tiempo no se llegó nunca frente al arco de Diego Sánchez. Me parece justa y meritoria la victoria de Coquimbo, que ahora depende sólo de sí mismo y tiene una clarísima opción jugando ante Deportes Concepción”, sostuvo.

Finalmente, el reconocido comunicador remató con un categórico análisis del encuentro. “Coquimbo jugó mejor que Colo Colo, fue más claro, tuvo más ideas, fue más frontal y la victoria es absolutamente indiscutida”, cerró.

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Así quedó Colo Colo en la Copa de la Liga

# GRUPO A PJ G E P G (GF:GC) DG PTS 1. Coquimbo 5 3 2 0 7:4 3 11 2. Colo Colo 5 3 1 1 8:4 4 10 3. Huachipato 5 1 2 2 5:6 -1 5 4. Dep. Concepción 5 0 1 4 5:11 -6 1

En síntesis…