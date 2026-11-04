Vozinha deja el nombre de Colo Colo en lo más alto: postula a este premio internacional

El caboverdiano es candidato a ser el mejor arquero de África. La ceremonia se realizará el 7 de diciembre en Nigeria.

Colo Colo tiene un orgullo internacional y su nombre es Vozinha. Luego de ser nominado al premio Lev Yashin en el Balón de Oro 2026, el portero postula a otra condecoración fuera de Chile.

¿Qué pasó? El caboverdiano es candidato a ser el mejor arquero de África. Debido a su notable actuación en el Mundial en Norteamérica, el golero de 40 años está presente en una lista de 10 figuras.

Para conseguir el trofeo de la Confederación Africana de Fútbol, el guardameta albo tendrá que superar a estrellas como Bono (Marruecos) y a Édouard Mendy (Senegal). La ceremonia se realizará el 7 de diciembre en Nigeria.

Cabe consignar que Vozinha alcanzó el sexto lugar del Lev Yashin Award. El ganador de dicha presea fue Unai Simón, que se consagró campeón mundial de la mano de España.

En tanto, para el premio al mejor jugador de la temporada, la Confederación Africana consideró a piezas como Achraf Hakimi y Brahím Díaz de Marruecos. Este último suma bonos para quedarse con el primer puesto.

Vozinha ya representó a Colo Colo en el Balón de Oro. (Foto: Getty Images)

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Vozinha enorgullece a Colo Colo

Durante esta campaña, el guardavallas africano ha disputado una totalidad de cinco encuentros con el cuadro popular. En ellos, ha recibido tres goles y ha mantenido el arco en cero en dos oportunidades.

Vozinha nominado en África