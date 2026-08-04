Se confirma el cambio de estadio para el Unión San Felipe vs Universidad de Chile por Copa Chile

Se conoce el cambio de recinto para el duelo entre Unión San Felipe y Universidad de Chile en la Copa Chile.

Universidad de Chile ya deja de lado lo que fue su triunfo por 2-0 ante Huachipato en la Liga de Primera y pone el foco en lo que será su último compromiso dentro de la Copa Chile ante Unión San Felipe.

Los dirigidos por Fernando Gago ya planifican lo que será su último partido dentro de la fase de grupos, en el que los ‘Azules’ esperan poder asegurar el primer lugar del Grupo D.

Dentro de las últimas horas, un importante inconveniente fue el que se conoció para este partido y se trata del recinto que alberga este comromiso, el Estadio Lucio Fariña Fernández de Quillota.

¿El problema? el recinto mencionado no podrá albergar este partido entre Unión San Felipe y Universidad de Chile debido a los problemas eléctricos que siguen afectando al recinto de Quillota, los que hicieron postergar el duelo entre Deportes Limache y Ñublense el pasado fin de semana.

El nuevo recinto para este duelo por Copa Chile | Foto: Photosport

Ante este problema, las autoridades se movieron rápidamente para encontrar un recinto para este partido y el que ya se oficializó durante esta jornada en la sitio oficial de la ANFP.

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El nuevo estadio para el San Felipe vs La U

Desde la ANFP informaron que el duelo entre Unión San Felipe y la Universidad de Chile se disputará este miércoles 5 de agosto a las 18:00 horas en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar.

De esta forma, ya queda todo zanjado para lo que será este partido que definirá el Grupo D de la Copa Chile, en donde ambos equipos buscarán cerrar con un triunfo su participación en esta fase grupal.