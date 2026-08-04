Tras el interés del Almería: Universidad de Chile toma una importante decisión por Bianneider Tamayo

En la Universidad de Chile tomaron una importante decisión con Bianneider Tamayo.

Universidad de Chile en los últimos días conoció del interés que surgió por uno de sus importantes jugadores en esta temporada desde el extranjero, situación que sin duda generaba preocupación en Fernando Gago.

El jugador en cuestión es el defensor venezolano, Bianneider Tamayo, quien llamó la atención del Almería de España y lo veía como un importante nombre para reforzar su plantel pensando en la temporada 26/27.

Ante esta situación, desde la Universidad de Chile tomaron una importante decisión sobre esto y hace unos instantes, hicieron un anuncio que sorprendió a todos sobre el zaguero azul.

La U renueva a Tamayo

Tras el gran rendimiento del defensor de 21 años, desde la Universidad de Chile lograron llegar a un acuerdo con el jugador para exteneder su vínculo con el club, asegurando su permanencia hasta el 2029.

Tamayo seguirá en la U | Foto: Photosport

“Bianneider Tamayo extendió su vínculo con el Romántico Viajero. Nuestro defensor de 21 años seguirá defendiendo los colores de la U hasta 2029. ¡Felicidades Bianneider! Que sea una gran etapa juntos”, señalaron en las redes del club.

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Tras esta noticia, el jugador habló con el sitio oficial del club, en la que expresó su gran felicidad de poder extender su contrato con la Universidad de Chile.

“Estoy muy feliz, he disfrutado bastante la instancia en este hermoso club, que me ha acogido de una manera muy linda. Agradezco seguir confiando en mí y por esta nueva oportunidad”.

“En lo personal me siento muy bien, con mucha confianza; gracias a Dios he podido sumar muchos minutos y he tenido el respaldo del cuerpo técnico y los jugadores. Eso ha sido gratificante y fructífero para mí”, declaró el defensor.

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Con esta renovación, queda más que claro el interés que tiene la Universidad de Chile en lo que es la continuidad de Tamayo en el club, a quien lo ven como un jugador vital en el futuro de los ‘Azules’.