No todo es alegría: la mala noticia que recibe Fernando Gago en la Universidad de Chile

El entrenador Fernando Gago recibió una importante mala noticia dentro de la Universidad de Chile.

Universidad de Chile logró un nuevo importante triunfo dentro de la Liga de Primera, en donde los ‘Azules’ vencieron por 2-0 ante Huachipato en lo que fue uno de los mejores partidos de los dirigidos por Fernando Gago, quienes se consolidan como el sublíder de la competencia.

En lo que fue este partido, quedaron buenas sensaciones dentro del mundo azul de este triunfo, en el que el equipo de Gago mostró un gran nivel futbolístico y con esta victoria, se consolidó en la segunda posición en la tabla de posiciones.

Si bien Fernando Gago quedó contento con el triunfo y rendimiento de su equipo, no todo fue alegría para el DT, ya que recibió una dura noticia para la próxima fecha de la Liga de Primera.

Gago no podrá contar con Barrera

Barrera será baja en la U | Foto: Photosport

El director técnico azul no podrá contar con el volante Lucas Barrera para el próximo duelo de la Universidad de Chile en la Liga de Primera, el que será ante Palestino.

El volante azul ante Huachipato llegó a su quinta tarjeta amarilla, la que le significa un partido de suspensión y que lo dejará fuera del partido ante los ‘Tricolores’ en el Estadio Nacional.

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De esta manera, Fernando Gago deberá solucionar un problema dentro de su once inicial, en el que Barrera es uno de sus habituales titulares y buscará a su mejor reemplazo.

Por aquel puesto en el mediocampo la lucha estaría entre Israel Poblete, Javier Altamirarno y un escalón más abajo Marcelo Díaz, quienes asoman como los posibles reemplazos del volante azul.

Lucas Barrera queda descartado del duelo ante Palestino y espera poder volver a la titularidad en la Universidad de Chile para su duelo ante Deportes Limache por la fecha 19°