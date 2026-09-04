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Liga de Primera

Deportes Concepción deja de rugir ante Audax Italiano: así queda la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

Este viernes se dio inicio a la fecha 22 de la Liga de Primera 2026, con el triunfo de Audax Italiano por 1-0 en su visita a Deportes Concepción.

César Pinares le da el triunfo a Audax Italiano en Concepción. (Foto: Eduardo Fortes/Photosport)
© EDUARDO FORTES/PHOTOSPORTCésar Pinares le da el triunfo a Audax Italiano en Concepción. (Foto: Eduardo Fortes/Photosport)

Este viernes comenzó la fecha 22 de la Liga de Primera 2026 con el partido entre Deportes Concepción y Audax Italiano, que terminó en triunfo por 1-0 para la visita, encendiéndose la parte baja de la tabla de posiciones.

Los itálicos se impusieron gracias a un golazo del volante César Pinares a los 17 minutos del primer tiempo, quien sacó un remate de zurda desde fuera del área que se le coló en un ángulo inferior al arquero Nicolás Araya.

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Con este resultado los dirigidos por Patricio Graff suman 25 puntos y escalan a la undécima posición, alejándose de la zona de peligro después de cuatro partidos sin conocer la victoria.

Por su parte, al León de Collao se le cortó una racha de siete partidos sin saber de derrotas, quedando en la octava posición con 30 unidades.

Audax Italiano se reencontró con la victoria en una fría noche en Concepción. (Foto: Eduardo Fortes/Photosport)

Audax Italiano se reencontró con la victoria en una fría noche en Concepción. (Foto: Eduardo Fortes/Photosport)

Cabe recordar que el líder indiscutido del torneo es Colo Colo que suma 52 puntos y le saca 16 de distancia a sus escoltas, Universidad Católica y Universidad de Chile, cuando restan ocho fechas para el final.

Mientras que en zona de descenso siguen sumergidos Unión La Calera (14 pts) y Cobresal (21 pts), muy cerca también Universidad de Concepción (22 pts).

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La tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026:

Pos. Equipo PTS J G E P GF GC Dif.
1 Colo-Colo 52 21 17 1 3 47 21 +26
2 Universidad Católica 36 21 11 3 7 46 31 +15
3 Universidad de Chile 36 21 10 6 5 28 17 +11
4 Everton 33 21 9 6 6 34 23 +11
5 Palestino 33 21 10 3 8 32 29 +3
6 Ñublense 32 21 8 8 5 26 26 0
7 Deportes Limache 30 21 9 3 9 40 34 +6
8 Deportes Concepción 30 22 9 3 10 24 25 -1
9 Coquimbo Unido 29 20 8 5 7 27 24 +3
10 Deportes La Serena 27 21 6 9 6 32 34 -2
11 Audax Italiano 25 22 6 7 9 25 31 -6
12 O’Higgins 24 21 7 3 11 26 34 -8
13 Huachipato 24 20 7 3 10 29 39 -10
14 U. de Concepción 22 21 6 4 11 16 35 -19
15 Cobresal 21 21 6 3 12 31 39 -8
16 Unión La Calera 14 21 3 5 13 17 38 -21
Patricio Muñoz
Patricio Muñoz
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