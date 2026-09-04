Este viernes se dio inicio a la fecha 22 de la Liga de Primera 2026, con el triunfo de Audax Italiano por 1-0 en su visita a Deportes Concepción.

Este viernes comenzó la fecha 22 de la Liga de Primera 2026 con el partido entre Deportes Concepción y Audax Italiano, que terminó en triunfo por 1-0 para la visita, encendiéndose la parte baja de la tabla de posiciones.

Los itálicos se impusieron gracias a un golazo del volante César Pinares a los 17 minutos del primer tiempo, quien sacó un remate de zurda desde fuera del área que se le coló en un ángulo inferior al arquero Nicolás Araya.

Con este resultado los dirigidos por Patricio Graff suman 25 puntos y escalan a la undécima posición, alejándose de la zona de peligro después de cuatro partidos sin conocer la victoria.

Por su parte, al León de Collao se le cortó una racha de siete partidos sin saber de derrotas, quedando en la octava posición con 30 unidades.

Audax Italiano se reencontró con la victoria en una fría noche en Concepción. (Foto: Eduardo Fortes/Photosport)

Cabe recordar que el líder indiscutido del torneo es Colo Colo que suma 52 puntos y le saca 16 de distancia a sus escoltas, Universidad Católica y Universidad de Chile, cuando restan ocho fechas para el final.

Publicidad

Mientras que en zona de descenso siguen sumergidos Unión La Calera (14 pts) y Cobresal (21 pts), muy cerca también Universidad de Concepción (22 pts).

La tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026: