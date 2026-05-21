El cuadro pirata avanzó a los octavos de final de la Copa Libertadores en un difícil grupo y donde tiene la primera opción de salir primero.

El puerto de Coquimbo sigue de fiesta tras sellar una clasificación que quedará grabada en las páginas de oro de la institución. Tras el empate entre Nacional y Universitario, Coquimbo Unido timbró sus pasajes a los octavos de final de la Copa Libertadores una fecha antes del término de la fase de grupos.

En conversación exclusiva con BOLAVIP, el experimentado lateral izquierdo Juan Cornejo analizó este hito y desnudó la clave íntima que sostiene el éxito del plantel de Hernán Caputto.

Para Juan Cornejo, el logro internacional es una meta que el plantel venía persiguiendo con convicción en las últimas jornadas. “Sí, obvio. Es lo que estábamos por ahí esperando”, arrancó señalando el defensor, quien admitió que el grupo aún no toma real dimensión de la magnitud de lo conseguido en el plano continental.

“Obviamente nosotros no nos damos cuenta en el día a día, pero estamos felices. Queremos seguir logrando cosas por el club, porque obviamente nos sentimos muy cómodos la mayoría. Más que nada por el club, por la gente que trabaja en el club, que son todos hinchas”, expresó con profunda gratitud hacia la identidad que rodea al cuadro aurinegro.

La felicidad de Juan Cornejo por la clasificación de Coquimbo Unido

El gran secreto del “Barbón”: Un equipo de memoria

Uno de los puntos más altos que se le aplauden a Coquimbo Unido en esta Copa Libertadores es la cohesión y el entendimiento que muestran dentro del terreno de juego. Al ser consultado por esta virtud, Cornejo, como uno de los hombres de mayor experiencia del camarín, reveló que el factor tiempo ha sido clave para transformarse en una auténtica familia.

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“Sí, obviamente nos conocemos la mayoría y hace muchos años que llegamos al club. Personalmente yo llegué hace más de tres años con el ‘Mono’ (Sánchez), llegamos juntos, Dylan Glaby… ya nos conocemos casi de memoria. Entonces creo que eso a la hora de jugar se ha reflejado. Como te dije, ya la mayoría lleva más de dos años en el club y están obviamente todos felices con lo que pasó”, desclasificó el carrilero izquierdo.

La particular forma de vivir la clasificación

Respecto al compromiso entre uruguayos y peruanos que terminó dándoles de forma matemática los pasajes a la ronda de los 16 mejores de América, el zurdo confesó, entre risas, que prefirió abstraerse del televisor para capear la ansiedad en el tramo final del partido. “Sí, lo vi un rato y después ya lo dejé de ver… me puse a ver otras cosas y por ahí lo dejé de ver”, concluyó Juan Cornejo, cerrando una íntima trastienda del histórico milagro pirata.