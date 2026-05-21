Universidad Católica vs. Barcelona: a qué hora y qué canal transmite EN VIVO el partido por la Copa Libertadores

Universidad Católica tiene hoy un importante duelo en el ámbito internacional, en donde los ‘Cruzados’ jugarán un compromiso vital ante Barcelona de Ecuador en el Claro Arena por la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Para este duelo, el elenco que comanda Daniel Garnero espera poder mostrar su mejor versión y dejar en el pasado lo que ha sido su irregular desempeño en condición de local dentro de este torneo, en la que no ha sabido de triunfos tras caer ante Boca Juniors (1-2) e igualar ante Cruzeiro (0-0).

Por otra parte, Barcelona de Ecuador llega a tierra nacional para jugarse su última gran chance para mantenerse vivo en competencias internacionales, en la que buscará la victoria para seguir soñando con la clasificación a la próxima fase o conseguir el cupo a la otra ronda de la Copa Sudamericana.

Ambos equipos contarán con sensibles bajas para este duelo, en la que Universidad Católica no podrá contar con Gary Medel y Juan Ignacio Díaz, mientras que Barcelona de Guayaquil tendrá las bajas de Milton Céliz y Álex Rangel.

La UC y Barcelona disputan duelo clave | Foto: Photosport

Universidad Católica vs. Barcelona: ¿Cuándo y a qué hora?

El encuentro entre Universidad Católica y Barcelona se disputará este jueves 21 de mayo a partir de las 20:30 horas en el Claro Arena.

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¿Dónde ver el partido entre Universidad Católica vs. Barcelona?

El compromiso entre Universidad Católica y Barcelona será transmitido por ESPN 5 y además lo podrás ver por la TV abierta mediante CHV.

Vía streaming podrás seguir este duelo por la plataforma de Disney+ Premium o las diferentes plataformas de CHV:app MiCHV, CHV YouTube y el sitio web de CHV.